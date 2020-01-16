موعد جديد لعرض فيلم هيفاء وهبي









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أعلن صنّاع فيلم "​أشباح أوروبا​" الذي تلعب دور البطولة فيه الفنانة اللبنانية ​هيفاء وهبي​ موعداً جديداً لطرحه بعد تأجيله من إجازة نصف السنة. حيث أنه بعد تحديد الثامن من شهر يناير الجاري موعداً مبدئياً، لم يكن العمل جاهزاً للعرض في هذا التوقيت. ما دفعهم لتحديد موعداً آخر هو 5 فبراير الذي اعتُبِرَ أيضاً غير نهائي! حيث أن الشركة المنتجة للفيلم تدرس مع الشركة الموزّعة إمكانية طرحه في موسم عيد الفطر المقبل مع توقعات بطرح البرومو الرسمي الجديد.

يُذكر أن فيلم "أشباح أوروبا " قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري وإخراج محمد حماقي في أولى تجاربه الإخراجية، علماً أنه يجمع في بطولته أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة وعدد من ضيوف الشرف بينهم باسم سمرة.