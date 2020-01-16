ياسمين عبد العزيز تتلقى معايدة ودية من منى زكي

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"ايلاف" من بيروت: تلقت الفنانة ياسمين عبد العزيز العديد من التهاني لمناسبة عيد ميلادها. وكان أبرزها الطريقة التي اتبعتها صديقتها الفنانة منى زكي التي قدّمت لها معايدة مميزة من خلال خاصية الـStory عبر حسابها الخاص على "إنستغرام" كاتبة: "بحبك حبيبتى وكل سنة وإنتى طيبة". فعلقت عبد العزيز بدورها: "بحبك".

يُذكر أن "عبد العزيز"_ التي تلقت الكثير من التهاني لمناسبة عيد ميلادها_ ستعود إلى السباق الرمضاني في العام الجاري عبر مسلسل "ونحب تاني ليه" الذي يجمعها ببطولته مع شريف منير وكريم فهمي وسوسن بدر.

