شكرا لقرائتكم خبر عن ديزنى تكشف موعد انطلاق أولى حلقات stargirl مارس المقبل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة ديزنى، اليوم الخميس، عن الموعد المحدد لعرض مسلسل stargirl، حيث من المقرر أن يتاح المسلسل المنتظر للجمهور على ديزنى بلس، فى 13 مارس 2020، يأتي هذا فيما كان قد حصل مسلسلStargirl ، على صفقة جديدة، نوفمبر الماضى، من شركة DC Universe، والتى ستسمح للسلسلة بالبث على شبكة CW فى اليوم التالى لعرض المسلسل على خدمة البث الأصلية له.

ليست هذه هى أول سلسلة من شبكة DC Universe التى تحصل على صفقة للبث على أكثر من منصة، حيث سيتم بث الموسم الثانى من Doom Patrol على كل من DC Universe و HBO Maxبعد عرض أول حلقاته، ويشار إلى أن Brec Bassinger تلعب دور Stargirl فى هذه السلسلة الجديدة، والتى تركز على طالبة المدرسة الثانوية التى تقوم بقيادة مجموعة غير مجهزة من الأبطال الشباب لإيقاف الأشرار من الماضى.



ديزنى تكشف عن موعد عرض مسلسل stargirl

مسلسل "Stargirl" من بطولة إيمى سمارت، لوك ويلسون، تراى رومانو، نيل جاكسون، وهنتر سانسون، ويشار إلى أنه كانت قد جددت شبكة DC Universe مسلسل Titans للموسم الثالث، والذى سيبدأ عرضه فى خريف عام 2020، وكان يعرض خلال نهاية العام 2019، الموسم الثانى من العمل وعرضت أخر الحلقات الذى جاءت فى 31 حلقة فى 29 نوفمبر الماضى، ومسلسل Titans من بطولة برينتون ثويتس، تيجان كروفت، آنا ديوب، ريان بوتر، أبريل بولبى، برونو بيشر، ليندسى جورت، مينكا كيلي، سيموس ديفر، وألان ريتسون.

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ويشار إلى أن ميجان ماركل كانت قد تعاقدت مع شركة ديزنى للرسوم المتحركة لتأدية التعليق الصوتى فى أحد أفلامها مقابل تبرع لمنظمة خيرية معنية بالفيلة، وحسب صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن ميجان سجلت التعليق الصوتى قبل أن تبدأ عطلة الستة أسابيع فى كندا للاحتفال بالكريسماس.



بوستر مسلسل stargirl

وتبرعت ميجان ماركل بأجرها كاملا لصالح جمعية "Elephants without borders" وهى جمعية خيرية مخصصة للحفاظ على الحياة البرية وحماية الحيوانات، ويذكر أنه فى شهر مايو تم منح الزوجين تكريمًا شرفيًا نادرا من شركة ديزنى وهو عمل بالرسوم المتحركة بالألوان المائية للدب وينى احتفالاً بمولد طفلهما الملكى، حيث رسم الفنان "كيم ريمون" الثنائى يجلسان جنبًا إلى جنب ويقرآن كتابًا لآرتشى وإلى جوراهما يجلس الدب وينى.