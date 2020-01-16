شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رزق يستأنف "بخط الإيد" فى شبرامنت الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف النجم أحمد رزق تصوير مشاهده فى مسلسل "بخط الإيد" الذى يعرض حالياً على شاشة dmc، وdmc دراما، يومياً من إنتاج سينرجى، وتأليف هالة الزغندى، فى أستوديو شبرامنت وهو الديكور الرئيسى للعمل، حيث صور فى العديد من الديكورات آخرها فى مدينة 6 أكتوبر بأحد الفنادق هناك والتى جمعت بينه وبين الفنانة الكبيرة سوسن بدر.

مسلسل "بخط الإيد" ينتمى لنوعية أعمال المسلسلات ذات الـ 45 حلقة، من تأليف هالة الزغندى وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى، وهو بطولة أحمد رزق، إيمان العاصى، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، بالإضافة إلى يسرا اللوزى التى تظهر كضيفة شرف، ويعود به أحمد رزق إلى الدراما بعد غياب عامين منذ تقديم مسلسل "إزى الصحة" عام 2017.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار تشويقى مثير حول "يوسف" - أحمد رزق - الذى يعمل طبيب تخدير ويتميز فى مهنته بدرجه يشهد بها الجميع، ويتزوج من يسرا اللوزى التى تتعرض لحادث غريب وتختفى، ويعمل يوسف بصحبة حماته سوسن بدر التى تعمل محامية، على حل لغز اختفاء اللوزى.

وحصد مسلسل "بخط الإيد" على إشادات واسعة من الجمهور والنقاد، رغم عرض 8 حلقات فقط من العمل الذى يعرض على شاشة DMC، حيث تركت الحلقات الأولى صدى واسعاً بين الأسر المصرية، لاسيما أن المسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق، ويتناول عدة قضايا تهم الشارع المصرى.