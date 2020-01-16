فيديو.. سليمان عيد يحكي قصة جائزة "واحد من الناس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

قال الفنان سيلمان عيد إن الدور الذي جسده في فيلم "واحد من الناس"، من أهم الأدوار التي قدمها، مؤكدًا أنه كان تحديًا بالنسبة له.

واضاف عيد، خلال لقائه ببرنامج "حديث المساء"، المذاع عبر فضائية MBC، أنه أراد أن يثبت نجاحه في الأدوار الجادة مثلما أثبتها في الكوميديا.

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وروى كواليس دوره في فيلم "واحد من الناس"، إذ قال: "في 2006 جالي 5 مشاهد في الفيلم كان دور عسكري أمن مركزي بيعترف إنه قتل واحد عشان ياخد فلوس يعالج أمه العيانة، كان دور ترجيدي يمكن أول مشهد فيه بس اللي كوميدي".

واضاف: "يمكن ده الدور الوحيد اللي خدت عليه جايزة أحسن ممثل تاني".

فيلم "واحد من الناس"، عرض لأول مرة عام 2006، بطولة كريم عبد العزيز، منة شلبي، محمود الجندي، رشا مهدي، بسمة، أحمد راتب، سليمان عيد، سعيد طرابيك، عبدالله مشرف، أمد فؤاد سليم، تأليف بلال فضل، وإخراج أحمد نادر جلال.