هند صبري عن ماجدة الصباحي: حملت هموم المرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشرت الفنانة هند صبري، عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر"، تغريدة تنعى بها الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحي. وكتبت هند: "رحلت اليوم واحدة ممن جسدت معنى صانعة السينما بمعناها الحقيقي، فهي ممثلة ومنتجة وهبت حياتها للفن العربي، وقدمت أدوارا عبرت عن هموم وآلام المرأة العربية والمصرية، وداعا ماجدة الصباحي". ورحلت عن عالمنا، اليوم، النجمة الكبيرة ماجدة الصباحي، عن عمر يناهز 89 عامًا.

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