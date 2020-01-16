انتقاد للقومي للمرأة والنصب عليها.. الأزمات الأخيرة في حياة ماجدة الصباحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

وقع في حياة الفنانة ماجدة، التي رحلت عن عالمنا، ظهر اليوم، بعض الأزمات في السنوات الأخيرة.

ويستعرض "الخليج 365" بعض الأزمات التي واجهتها ماجدة الصباحي:

أزمتها مع مهرجان أسوان والمجلس القومي للمرأة

في عام 2018، انتقدت ماجدة الصباحي إدارة مهرجان السينما بأسوان والمجلس القومي للمرأة، بعد تكريمه للمناضلة الجزائرية جميلة بوحريد، دون دعوتها للمشاركة في حفل التكريم، إذ قالت في مداخلة هاتفية في برنامج "العاشرة مساءً": "أحب من كل قلبي المناضلة الجزائرية بوحيرد وأحترمها، ولكنى كنت السبب في تعريف العالم كله بها وبقصتها، حيث أنتجت لها فيلما على حسابي الشخصي، بالرغم أنى اقترضت من البنوك لتغطية نفقات الفيلم، فكيف عند تكريمها لا يتم دعوتها للحفل؟!".

النصب

في عام 2015، تقدمت ماجدة الصباحي ببلاغ للنائب العام ضد أحد الأشخاص اتهمته بالنصب عليها في مبلغ 20 مليون جنيه، وقالت في بلاغها إنها ارتبطت مع المدعو "أ ش" بعقد ايجار مقابل أجر شهري لأحد المطاعم بالحي التجاري الذي تملكه بمدينة السادس من أكتوبر، وبعد تعثره في السداد، قامت بتقديم واحد من الشيكات المستحقة في بلاغ للنيابة العامة ضد هذا الشخص، الذى تقدم ببلاغ ضدها مرفق به إقرار ينسب فيه توقيعها بأنها حصلت القيمة المالية لكامل الشيكات نقدا، وهو ما نفت علمها بهذا الاقرار، وأكدت أنه زور توقيعها.

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الحجر

في عام 2016، تقدمت الفنانة غادة نافع، بطلب رفع قضية حجر على والدتها ماجدة الصباحي، للمطالبة بمنحها حق الإدارة والتصرف في أموالها، لإنها تعاني من آلزهايمر وفقدان القدرة على التركيز والتمييز، ما عرض ابنتها للعديد من الانتقادات، لذا حرصت على الرد والتأكيد أن ما فعلته لحماية والدتها من عمليات النصب الكثيرة التي تعرضت لها، وقضية الحجر جاءت بالاتفاق معها.