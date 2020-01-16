محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: نفت الفنانة شهيرة الشائعة، التي ترددت حول وفاة الفنانة شويكار، قائلة: "هما كل شوية يموتوا حد؟". وأضافت الفنانة القديرة في تصريحات خاصة لمصراوي: "بالعقل كده فنانة بحجم شويكار هتموت ومحدش هيعرف؟، أنا مبتكلمش عليا، أنا بتكلم عن العالم العربي كله والتليفزيون المصري، ازاي مفيش حد منهم هيعرف؟"، مضيفة: "أنا مش عارفة بيفكروا إزاي". Advertisements وقالت شهيرة: "يعني لو حصلها حاجة لقدر الله مش كان زمان الدنيا مقلوبة دلوقتي؟.. دي ماجدة الصباحي رحمها الله مبقلهاش 3 ساعات متوفية، والعالم كله بيتكلم، إزاي بقى فنانة زي شويكار تموت ومحدش يعرف". وتابعت: "الأمر ليس سوى شائعة سخيفة، وشويكار بخير ومفيش حاجة وربنا يديها الصحة والعافية". واختفت شويكارعن الساحة الفنية منذ عدة سنوات، منذ آخر أعمالها مسلسل سر علني عام 2012، وكانت شويكار من أهم النجمات اللاتى تفردن فى تقديم الأدوار الكوميدية بخفة وظل ومرح لم يسبقها فيها أحد، خصوصا مع النجم الراحل فؤاد المهندس، وقدمت 160 عملًا فنيًا.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد تداول خبر وفاتها.. شهيرة تكشف لـ"الخليج 365" الحالة الصحية لشويكار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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