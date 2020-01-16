هكذا نعى عادل إمام الفنانة ماجدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشر الفنان الكبير عادل إمام، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة ينعى بها الفنانة ماجدة الصباحي. وكتب إمام: "وداعا الفنانة العظيمة ماجدة الصباحي، إنا لله وإنا إليه راجعون". ورحلت عن عالمنا، ظهر اليوم، النجمة الكبيرة ماجدة الصباحي، عن عمر يناهز 89 عامًا.

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