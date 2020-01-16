يقدم 23 أغنية.. تفاصيل استعداد علي الحجار لحفل تكريمه بالأوبرا‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

استقر الفنان علي الحجار على تقديم 23 أغنية، في حفل تكريمه المقام مساء اليوم الخميس، في دار الأوبرا، تحت رعاية وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، بمناسبه حصوله علي جائزة السلطان قابوس للفنون والآداب عن مجال الطرب العربي.

وعن تفاصيل الاستعداد للحفل، تحدث المايسترو أحمد عاطف لـ"الخليج 365"، وقال: "انتهى الفنان علي الحجار بمشاركة أوركسترا صوت مصر، مساء أمس، من إجراء البورفة العامة، بعد 3 بروفات سابقة قمنا بها، ونتمنى أن نقدم حفل يليق بالتاريخ الكبير له، إذ نقدم أعماله بتوزيعاتها الأوركسترالية بمصاحبة 81 عازفا وكورال".

وأضاف: "تم الاستقرار على تقديم 23 أغنية، منها انكسر جوانا شيء، لما الشتا يدق البيبان، عارفة، من غير ما تتكلمي، تجيش نعيش، وتتري مسألة مبدأ، وكناريا، بالاضافه إلى أغنيه جديدة يعلن عنها على المسرح بإهداء للجمهور.

وتكرم وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم الفنان علي الحجار، بمناسبة حصوله على جائزة السلطان قابوس للفنون والآداب.