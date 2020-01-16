هذا ما قالته شيريهان عن ماجدة بعد وفاتها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشرت الفنانة شيريهان، عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر"، تغريدة تنعى بها الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحي.
وكتبت شيريهان: "فقدنا ماجدة مصر والعالم العربي.. رائدة مصرية عظيمة، من النساء اللواتي حفرن وسطرن تاريخ مصر في قلوبنا وقلوب الوطن العربي".
وتابعت: "عزائي لحبيبتي ابنتها الغالية غادة نافع، وأسرتها الكريمة وجمهورها، لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأَجل مسمى".
ورحلت عن عالمنا، ظهر اليوم، النجمة الكبيرة ماجدة الصباحي، عن عمر يناهز 89 عامًا.
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