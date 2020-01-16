فن ومشاهير

هذا ما قالته شيريهان عن ماجدة بعد وفاتها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشرت الفنانة شيريهان، عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر"، تغريدة تنعى بها الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحي.

وكتبت شيريهان: "فقدنا ماجدة مصر والعالم العربي.. رائدة مصرية عظيمة، من النساء اللواتي حفرن وسطرن تاريخ مصر في قلوبنا وقلوب الوطن العربي".

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وتابعت: "عزائي لحبيبتي ابنتها الغالية غادة نافع، وأسرتها الكريمة وجمهورها، لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأَجل مسمى".

ورحلت عن عالمنا، ظهر اليوم، النجمة الكبيرة ماجدة الصباحي، عن عمر يناهز 89 عامًا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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