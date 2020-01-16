مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة ينعى الفنانة ماجدة الصباحي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

نعت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحي، التي أثرت السينما المصرية بالعديد من الأعمال الخالدة علي مدى أكثر من نصف قرن.

وقالت إدارة المهرجان إن السينما المصرية فقدت قامة وقيمة فنية كبيرة، على مستوى التمثيل والإنتاج، خاصة إن الفنانة الراحلة قدمت العديد من الأفلام المهمة التي ناقشت قضايا المرأة وعبرت عنها، كما كان لها دور مهم في خروج تجارب فنية شديدة التميز إلى النور.

وأشارت إدارة المهرجان إلى أن عطاء ماجدة الصباحي كممثلة تضمن تنوعا من الصعب أن يتكرر، إذ قدمت أفلاما رومانسية واجتماعية وسياسية ودينية وحربية، موضحة أن ما قدمته الفنانة ماجدة سيبقى طويلا في ذاكرة السينما المصرية والعربية وقلوب كل محبيها من المحيط إلي الخليج.