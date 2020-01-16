فن ومشاهير

تراند اليوم : عملية جراحية عاجلة لفنان شهير تصدم الوسط الفني

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حالة من القلق سادت الوسط الفني، بعدما نشر الفنان المصري ” رامي جمال ” عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام” صورة له أعلن من خلالها عن استعداده لإجراء عملية جراحية صباح الغد .

 

حيث ظهر رامي جمال في الصورة مرتديا كمامة طبية على وجهه .. ولم يوضح أي شيء حول العملية الجراحية التي سيخضع لها .


 
وكتب رامي في تعليقه عليها : ” فجر ليلة العملية النهاردة يوم صعب وطويل علشان بيجهزوني لعملية بكرة الصبح إن شاء الله .. نسأل الله اللطف كما تعودت ” .

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وتفاعل محبي رامي جمال ومتابعيه على الصورة بشكل كبير وانهالت التعليقات التي تتمنى له السلامة والشفاء العاجل .

 

وكان جمال قد أثار ضجة الفترة الأخيرة بعد إعلان إصابته بمرض البهاق. 


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