عمرو الليثى ناعيا الفنانة ماجدة: فقدنا قامة فنية كبيرة

نعى الإعلامى د. عمرو الليثى الفنانة الكبيرة الراحلة ماجدة والتى وافتها المنية داعياً الله أن يتغمدها برحمته وأن يسكنها فسيح جناته, وجاء ذلك عبر صفحته الرسميه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". وجاء ذلك عبر صفحته الرسميه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". وقال الليثى فقدنا قامة فنية كبيرة Advertisements ، أثرت السينما المصرية بأهم وأعظم الأعمال السينمائية الرائعة، والقيم الإنسانية النبيلة التي ستظل خالدة فى وجداننا. ، أثرت السينما المصرية بأهم وأعظم الأعمال السينمائية الرائعة، والقيم الإنسانية النبيلة التي ستظل خالدة فى وجداننا. ووجه الليثي خالص العزاء إلي الفنانة غادة نافع وأسرتها وأسرة السينما المصرية.

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