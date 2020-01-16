صور.. فيفى عبده ناعية ماجدة الصباحى : الله يرحمها ويصبر أهلها

نعت النجمة الكبيرة فيفي عبده الفنانة ماجدة الصباحي وذلك عبر حسابها بموقع التبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وكتبت "عبده" عبر حسابها قائلة:"انا لله و انا اليه راجعون في ذمة الله النجمة القديرة ماجدة الصباحي. الله يرحمها ويصبر أهلها". اليه راجعون في ذمة الله النجمة القديرة ماجدة الصباحي. الله يرحمها ويصبر أهلها". ويشار ان النجمة الكبيرة ماجدة الصباحي رحلت عن عالمنا صباح يوم الخميس، عن عمر يناهز 89 عاما.

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