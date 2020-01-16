سينما ذوى الاحتياجات" بطلعت حرب وكارتون مصري بالهناجر

يعرض في الثانية عشر ظهر السبت 18 يناير فيلمى "حدوتة جميلة" ، إخراج "فكري إبراهيم"و"فردة شمال" إخراج "سارة رزيق". ويأتي ذلك ضمن أنشطة نادى سينما ذوى الاحتياجات الخاصة والذي يقيمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بمركز طلعت حرب الثقافي"بالسيدة نفيسة" بالتعاون مع المركز القومي للسينما. يعقب عروض الأفلام ندوة تديرها الناقدة السينمائية شاهندة محمد على . وأفلام سينما الكارتون المصري بالهناجر في الثانية عشر ظهر السبت 18 يناير من نفس اليوم. Advertisements يعرض النادي الشهري لسينما الكارتون المصري، والذي يقيمه الصندوق بقاعة سينما الهناجر بساحة الأوبرا مجموعة من أعمال الرسوم المتحركة المصرية، والتى حازت على جوائز وتتناول مجموعة من القيم وتؤكد على الهوية المصرية، وهى:"أوفة والفيفا" وإخراج سامي حسام، "زيزو القصر" إخراج وليد عمار، "دعاء القط" إخراج عطية عادل خيري. القيم وتؤكد على الهوية المصرية، وهى:"أوفة والفيفا" وإخراج سامي حسام، "زيزو القصر" إخراج وليد عمار، "دعاء القط" إخراج عطية عادل خيري. وأيضًا"سحلاوي صقر الشادوف" إخراج مصطفي الفرماوي، "تيمو وفيرو حابي روح النيل" من إخراج شريف عباس و"الخوارزمي" إخراج حسن نور . كما تقام مسابقات للأطفال لرسم شخصيات الأفلام المعروضة، النادي يقام تحت إشراف المخرجة "شويكار خليفة"، أ.د.ليلي فخري أستاذ الرسوم المتحركة بالمعهد العالي للسينما والمخرجة "عطية عادل خيري".

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