"أحمد كمال ينضم لأسرة "خان تيولا

وقع اختيار المخرج وسام المدني على الفنان أحمد كمال للمشاركة في بطولة فيلمه الجديد "خان تيولا", الذي سيشارك في بطولته بجانب مجموعة كبيرة من نجوم الفن من بينهم الفنانة وفاء عامر والفنان نضال الشافعي والفنان محمود البزاوي.
وأعرب الفنان أحمد كمال عن سعادته البالغة بالمشاركة في هذا العمل
ومن ناحيته قال مؤلف ومخرج الفيلم وسام المدني إنه من المقرر أن يبدأ أسرة الفيلم في تصوير أولي مشاهدهم خلال الأيام المقبلة بعد أن انتهي من معاينة أماكن التصوير ، ووعد المخرج الواعد أن يقدِّم شكلاً سينمائيًّا جديدًا علي السينما المصرية سيتفاجئ به الجميع.
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