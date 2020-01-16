تعرف على أهم افلام ماجدة الصباحي

توفيت صباح اليوم واحدة من أهم رائدات السينما المصرية والتى أثرت الحياة الفنية بالعديد من الأعمال السينمائية الهامة التي دافعت فيها عن حقوق المرأة خلال فترة الخمسينات والستينات من القرن الماضي، ومن خلال السطور القليلة المقبلة سوف نتعرف على أهم وأفضل ما قدمت ماجدة للسينما المصرية في هذا الشأن.

فيلم جميلة بوحريد

لم تكن السينما المصرية بمعزل عن الأحداث السياسية في باقي دول الوطن العربي وهذا يظهر جليًا في العديد من الأفلام من أهمهم فيلم جميلة بوحريد والتى جسدت فيه ماجدة شخصية جميلة رمز النضال في الجزائر ضد المحتل الفرنسي، فيلم جميلة بوحريد من إنتاج سنة 1958 وهو من إخراج يوسف شاهين وقصة يوسف السباعي، سيناريو وحوار نجيب محفوظ وعبد الرحمن الشرقاوي.

لم تشارك ماجدة في هذا الفيلم بالتمثيل فقط بل ايضًا بالإنتاج والتوزيع

فينسب لها الفضل مع فريق العمل لخروج واحد من أهم افلام السينما المصرية للنور.





فيلم الأنسة حنفي

كان ومازال وسوف يظل فيلم الأنسة حنفي واحد من أشهر الأفلام الكوميدية والتى ترصد الفجوة بين الذكور والأناث في خمسينات القرن الماضي، شاركت ماجدة بدور البطولة أمام رمز الكوميديا في مصر والعالم العربي أسماعيل ياسين والتى عبرت فيه عن الفتاة المتمردة على تقاليد المجتمع آنذاك.

تدور قصة فيلم الأنسة حنفي عن رجل شرقي وهو أسماعيل ياسين ينقلب لأمرأة في ليلة زفافه على ابنه زوجة ابية والتى جسدت شخصيتها ماجدة لينقلب السحر على الساحر ويذوق من نفس كأس التقاليد الشرقية التي كان يفرضها على آل بيته.

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حواء على الطريق

ليس الأنسة حنفي فقط هو الفيلم الوحيد الذي دافعت فيه ماجدة عن المرأة الشرقية ضد ذكورية المجتمع المصري، بل هناك ايضًا فيلم حواء على الطريق والذي يعد نواة لأفلام حقوق المرأة في السينما المصرية.

تدور أحداث الفيلم عن فتاة ترفض تقاليد المجتمع الذكوري وتحكم الرجل بالمرأة إلا أن تقابل رجل يوهمها بأنه متفتح حتى يتم الزواج ليكشف عن وجهه الحقيقي فتقرر الأنتحار من على قمة الهرم. الفيلم من بطولة ماجدة، رشدي أباظة، عبد المنعم إبراهيم ومن إخراج حسين حلمي المهندس.

فيلم بنات اليوم

شاركت ماجدة العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ في فيلم بنات حواء والتى جسدت فيه شخصية الفتاة الهادئة الرقيقة على عكس شخصية شقيقتها والتي جسدتها آمال فريد وصديقتها كاريمان فلقد كانوا مثال للفتيات المتمردات الباحثات عن الحرية إلا أن يحب العندليب آمال فريد ولكنه يكتشف مع الوقت حقيقة مشاعره تجاه شقيقتها.

فيلم بنات حواء من بطولة عبد الحليم حافظ، ماجدة، آمال فريد، أحمد رمزي وهو من تأليف يوسف عيسي ومن إخراج هنري بركات وإنتاج عام 1956.