بكلمات مؤثرة تنعى دنيا عبدالعزيز الراحلة ماجدة

نشرت الفنانه دنيا عبدالعزيز صورة تنعى الراحلة ماجدة الصباحي, وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". علَّقت "دنيا" على الصورة قارئة:"ماجدة مشيت وأخدت كل الذكريات الحلوة معاها، ماكنتش بالنسبالي مجرد فنانة وتاريخ كبير وبس، اتربيت على إيديها وكبرت قدام عنيها، تاريخ وتفاصيل وذكريات..رحلة جميلة بوحريد..رحلة ماجدة. قدام عنيها، تاريخ وتفاصيل وذكريات..رحلة جميلة بوحريد..رحلة ماجدة. جدير بالذكر أنه سوف يتم تشييع جثمان الفنانة ماجدة الصباحي، غدًا، عقب صلاة الجمعة مباشرة، من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

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