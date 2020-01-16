مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة ينعى الفنانة ماجدة الصباحي

تنعى إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحي التي أثرت السينما المصرية بالعديد من الأعمال الخالدة علي مدي أكثر من نصف قرن.

وقالت إدارة المهرجان إن السينما المصرية فقدت قامة وقيمة فنية كبيرة، على مستوي التمثيل والإنتاج خاصة وأن الفنانة الراحلة

ماجدة قدَّمت العديد من الأفلام الهامة التي ناقشت قضايا المرأة وعبَّرت عنها، كما كان لها دور مهم في خروج تجارب فنية شديدة التميز إلي النور حيث أنفقت كمنتجة ملايين الجنيهات لتقديم أفلام ما كان ليتصدي لها سوي منتج صاحب فكر مستنير ووعي بقضايا الوطن ورسالة فنية.

وأشارت إدارة المهرجان إلي أن عطاء ماجدة الصباحي كممثلة تضمن تنوعًا من الصعب أن يتكرر حيث قدَّمت أفلام رومانسية واجتماعية وسياسية ودينية وحربية، موضحة أن ما قدمته الفنانة ماجدة سيبقي طويلًا في ذاكرة السينما المصرية والعربية وقلوب كل محبيها من المحيط إلي الخليج.