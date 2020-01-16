صور.. ياسمين الخطيب ناعية ماجدة الصباحي: حبيت دلعها

نعت الإعلامية ياسمين الخطيب النجمة ماجدة الصباحي وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التبادل الصور والفديوهات الشهير "الإنستجرام".

وكتبت "الخطيب" علي حسابها قائلة: "طوال فترة طفولتي، التزمت أمي وألزمتنا بالبرنامج الذي قررته هي ليوم الخميس.. الغداء مكرونة وبوفتيك (على أيامي ماكنش اسمها باستا ولا كان اسمه اسكالوپ)، أتناوله بملابس المدرسة، بينما تجري على قدم وساق تجهيزات الحمومة الكبرى تكرر أمي محاولة إشعال سخان الغاز الضخم، قبل أن تستعين بداده "أم عزيزة"، مؤكدة على ضرورة تغييره بسخان

كهرباء، توضع الدفاية الزيت في منتصف الحمام، حاملة على ظهرها الپيچاما والشراب والروب الصوف، وقطتنا الغلسة بوسي.

وتابعت: في هذه الأثناء تعرض شاشة القناة الأولى فيلم أبيض وأسود، أتابعه وأنا أتماهى مع شرائط المكرونة السباجيتي المزفلطة في صلصة الطماطم، وأنتشي لقرمشة غلاف البوفتيك المحمَّر، ورائحة الغاز، ونداء داده "أم عزيزة"، الذي يُضاعِف القيشاني صداه: الحمام جاهز يا شوووووز شوز هو اسم الدلع

الذي تناديني به داده "أم عزيزة"، بعدما فشلت كل محاولات أمي لتعليمها نطق اسمي:"چيسي"، أو "چوس" كما تناديني أختي، فأصبحت "شوز" بقرار "أم عزيزة"، التي كانت لها هيبة وسطوة تُجبر أمي أحيانًا على الرضوخ لقراراتها وليس العكس.

وأضافت: في هذه الأجواء الهانئة عرفت "ماجدة الصباحي"، تحديداً من خلال فيلم "أين عمري".. لم تتوقف أمي يومها عن تقليد أدائها وهي تنادي زكي رستم: "عمو عزيـــــز" أحببت ماجدة.. حبيت دلعها وسهوكتها وأڤورتها.. وظهورها المقرون في ذاكرتي بطعم البهجة السلام لروحه".