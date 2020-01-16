وزيرة الثقافة تنعى ماجدة الصباحى: الإبداع السينمائي فقد نجمة ذهبية

نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وجميع الهيئات والقطاعات, الفنانة ماجدة الصباحى التى غيبها الموت اليوم الخميس 16 يناير عن عمر يناهز 88 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.

وقالت إن ساحة الإبداع السينمائى فقدت نجمة ذهبية قدمت أعمالًا خالدة ستظل الأمة تتذكرها, كما وثقت الأحداث شخصيات هامَّة غيَّرت وجه التاريخ منها انتصارات

أكتوبر والمناضلة جميلة بوحريد.

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وأشارت أن الراحلة مثلت أيقونة سينمائية جسدت بنجاح جوانب من حياة بنات جيلها كما عبرت عن قضاياهن وأحلامهن بصورة صادقة .

يشار إلى أن الفنانة ماجدة ولدت في طنطا وحصلت على شهادة البكالوريا الفرنسية, بدأت حياتها الفنية وعمرها 15 سنة، كانت

بدايتها الحقيقية عام 1949 في فيلم الناصح إخراج سيف الدين شوكت مع إسماعيل يس، دخلت مجال الإنتاج وكونت شركة أفلام ماجدة لإنتاج الأفلام حيث قدَّمت جميلة وهجرة الرسول، مثَّلت مصر في معظم المهرجانات العالمية وأسابيع الأفلام الدولية واختيرت كعضو لجنة السينما بالمجالس القومية المتخصصة، حصلت على العديد من الجوائز من مهرجانات دمشق الدولي وبرلين وفينيسيا الدولي كما نالت جائزة وزارة الثقافة والإرشاد، لها ابنة واحدة هى غادة نافع.