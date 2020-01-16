روجينا ناعية ماجدة الصباحي: اسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة

نعت النجمة روجينا النجمة الكبيرة ماجدة الصباحي وذلك من خلال حسابها بموقع التبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وكتبت "روجينا" علي صورة لماجدة الصباحي قائلة:"انا لله وانا Advertisements اليه راجعون الفنانة ماجدة فى ذمة الله ربنا يرحمها ويغفرلها ويجعل مثواها الجنه اسالكم الدعاء بالرحمة والمغفرة اليه راجعون الفنانة ماجدة فى ذمة الله ربنا يرحمها ويغفرلها ويجعل مثواها الجنه اسالكم الدعاء بالرحمة والمغفرة ويشار ان النجمة الكبيرة ماجدة الصباحي رحلت عن عالمنا صباح يوم الخميس، عن عمر يناهز 89 عاما.

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