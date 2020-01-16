أحمد شامي يبدأ تصوير "فرصة ثانية" مع ياسمين صبري

ميرنا وليد - بيروت - بدأ الفنان المصري ​أحمد الشامي​ تصوير مشاهده في مسلسل "فرصة ثانية"، ويشاركه دور البطولة أمام الممثلة المصرية ​ياسمين صبري​، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2020، أمس، في إحدى الديكورات الخاصة بالمسلسل في القاهرة الجديدة.

ويشار الى أن مسلسل "فرصة ثانية"، من تأليف مصطفى جمال هاشم، معالجة درامية محمد سيد بشير وإخراج مرقس عادل ومن بطولة ياسمين صبري، أحمد مجدي، محمد دياب، أحمد الشامي، هبه مجدي، ​آيتن عامر​.

الجدير ذكره أن الفنان المصري أحمد الشامي أطلق ألبومه الأخير مع فرقة واما بعنوان "الصيف ابتدا".

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