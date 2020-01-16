رامي جمال يجري عملية جراحية-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - كشف الفنان المصري ​رامي جمال​ عن تحضره لإجراء عملية جراحية، اذ انه نشر صورة له على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي ظهر من خلالها وهو يضع "كمامة طبية".

وعلّق رامي على الصورة قائلا: "فجر ليلة العملية انهارده يوم صعب وطويل علشان بيجهزوني لعملية بكره الصبح إن شاء الله نسال الله اللطف كما تعودت"، الا انه لم يتحدث عن تفاصيل العملية.

الجدير ذكره ان رامي جمال تعهد مؤخرا بغناء ميدلي لمجموعة من الأغاني كل شهر، بعد قيامه بذلك اثناء حلوله ضيفا في برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الممثلة ومقدمة البرامج المصرية إسعاد يونس.

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