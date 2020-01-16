ماجد المصري يدافع عن محمد رمضان: أثبت نفسه

ميرنا وليد - بيروت - استنكر الممثل المصري ​ماجد المصري​، الانتقادات التي تطال الفنان المصري ​محمد رمضان​ بعد اتجاهه نحو الغناء والشهرة التي يحققها في أعماله، مؤكّدًا أنَّ هناك جمهور كبير يُحبّه ويتابعه: "الانتقادات مش هتأثر على حاجة.. هو عنده نجومية كبيرة وقاعدة جماهيرية ضخمة".

وأضاف المصري في حديث خاص لصحيفة "الوطن" المصرية، "إنَّ أي فنان في العالم قد يتعرض لانتقادات إيجابية أو سلبية من الجمهور، لكن بسبب وجود فئة لا تحب أعمال محمد رمضان، فهذا رأيهم الخاص وبالتالي لا نستطيع إنكار حالة النجومية التي صنعها رمضان.

وأكّد أنّ اللون الذي يُقدّمه محمد رمضان في الغناء، نال استحسان الجمهور قائلاً: "عرف يثبت نفسه، وله جماهيرة كبيرة، وأعماله بتتحفظ، والأطفال والشباب بتحبه".

الجدير ذكره أن ماجد المصري تعاون مع محمد رمضان، في مسلسل "زلزال"، الذي عُرض في شهر رمضان الماضي 2019.

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