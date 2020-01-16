لطيفة: "سأظل دائما لطيفة التي طالما ساندتها"-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - استذكرت الفنانة التونسية ​لطيفة​ الشاعر المصري الراحل عبد الوهاب محمد، مشيرة الى انه كان قدوتها وسندها.

ونشرت لطيفة على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة لها برفقة الراحل، وعلّقت عليها قائلة: "انت كنت استاذي و سندي و كنت و ستظل قدوتي و القيمة الأدبية و الفنية التي احتضنتني منذ مجيئي الى مصر .. الغائب الحاضر .. انت لم تمت بالنسبة لي سأظل دائما لطيفة التي طالما ساندتها و آمنت بيها و نجحت بأحاسيسك ذكرى الشاعر الكبير عبد الوهاب محمد".

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