ربيع بارود بجولة أوروبية ناجحة

ميرنا وليد - بيروت - حقق الفنان اللبناني ​ربيع بارود​ نجاحاً مميزاً في جولته الأوروبية لا سيما في هولندا، بلجيكا وألمانيا حيث نفذت بطاقات الحفلات الثلاث قبل موعدها، ففي بلجيكا تخطى عدد الحضور الـ 1000 شخص وفي هولندا حضر الحفل حوالي الـ 600 شخص. ومن ثم أحيا حفلة مميزة لمناسبة رأس السنة في قطر، وكان اللافت بالحفل تفاعل الجمهور معه بشكل غير إعتيادي وحماسي للغاية.

من جهة أخرى، وبعد أن أطلق أغنية "ع فوقة" التي حطمت الأرقام القياسية وتخطت 7 مليون مشاهد خلال 5 أشهر فقط ومازالت تلاقي تفاعل كبير، أصدر ربيع مؤخراً أغنية باللجهة الخليجية بعنوان "مين قال" وهي من كلمات عمر خير وألحان وتوزيع كيلاني.

تتميز الأغنية التي لاقت تفاعل وتجاوب كبيرين من الجمهور اللبناني والعربي من المحيط للخليج، بكلماتها ومعانيها الرومانسية التي يتميز بتأديتها ربيع.

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