ميرنا وليد - بيروت - الى جانب توقعاتها السنوية التي تتناول فيها الأحداث السياسية والإجتماعية والإقتصادية في لبنان ودول الشرق الأوسط والعالم، خصصت ​ليلى عبد اللطيف​ لموقع الفن توقعات فنية لعدد من الفنانين، وهم ​هيفا وهبي​ و​إليسا​ و​شيرين عبد الوهاب​ و​وائل كفوري​.

من جانب آخر برّرت ليلى عبد اللطيف سبب هيمنة الأحداث السوداوية على توقعاتها لعام 2020 وسبب إطلاق توقعات كثيرة تناولت فيها ​حزب الله​ عبر شاشة الـ"LBCI".

وأعربت عن تخوفها الشديد من العدو الإسرائيلي وتوتر العلاقات مجددا بينه وبين حزب الله.

يمكنكم متابعة تفاصيل اللقاء بالفيديو المرفق.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- ليلى عبد اللطيف تتوقّع لـ إليسا وهيفا وهبي وشيرين عبد الوهاب ووائل كفوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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