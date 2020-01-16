مجدداً محمد رمضان يشعل الأجواء في "رايحين نسهر" ويحطم الأرقام

ميرنا وليد - بيروت - لم يفشل الفنان المصري ​محمد رمضان​ حتى اليوم في إختيار أي عمل جديد، ففي كل مرة يفاجئنا رمضان بفكرة شبابية جديدة وستايل خاص يشبه النجوم العالميين.

وقد إختار أيضاً هذه المرة أغنية إيقاعية راقصة مليئة بالطاقة الإيجابية التي نحتاجها جدا في هذه الفترة، وتجاوزت أغنية "رايحين نسهر" 17 مليون مشاهدة، بعد أسبوعين من طرحها على الجمهور، من خلال يوتيوب، والكليب يحتل المرتبة الاولى بقائمة الفيديوهات الأكثر تداولا في عدد من البلدان العربية وفي لبنان حيث يحظى بشعبية كبيرة خصوصاً بعد النجاح الساحق لأغنية "انساي" التي جمعت رمضان بالفنان المغربي سعد لمجرد.

محمد رمضان فنان له ستايل مختلف وخاص، وهو من أبرز نجوم الأغنية الضاربة حالياً، وينجح دائماً في إثارة الجدل.

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