موجز "الفن": الموت يغيّب ممثل "عروس بيروت".. وعبد المنعم عمايري يظهر برفقة خطيبته دانا

ميرنا وليد - بيروت - مقتل راقصة بإطلاق نار وإلقاء القبض على فنانة بقضية فضائح لاأخلاقية موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية نادين نسيب نجيم تعود بالذاكرة 5 سنوات مع ولديها :"كله كان معجعج"-بالصور خاص الفن- جورج وسوف سيرى إبنته في قطر خاص الفن- هل تتزوج نيللي كريم من رجل أعمال قريباً؟ بعد إتهامها بتدبير محاولة إغتصابها.. قمر ترد على أنجي خوري وتلجأ للأمن العام إلقاء القبض على فنانة خلال هروبها على مطار دبي بقضية فضائح لاأخلاقية مقتل راقصة بسبب وصلة رقص لم تعجب أحد الحاضرين Copyright : ElFann.com

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