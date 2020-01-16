أديل تنفصل وكلوي كارداشيان تتعرض للخيانة وجينيفر لوبيز تخطب وريكي مارتن أب للمرة الرابعة من زوجه

ميرنا وليد - بيروت - شهد عام 2019 على صعيد العلاقات العاطفية للمشاهير العالميين، حالات متعددة من الارتباطات والزواج والطلاق والخطوبة والإنفصال.

كما جرت في سياق العام العديد من حالات الولادة.

ونورد لكم أدناه أهم ما جرى من ارتباطات وانفصالات لنجوم ونجمات العالم خلال عام 2019:

انفصالات :

-إنفصلت النجمة العالمية أفريل لافين عن حبيبها فيليب ساروفيم.

وكانت أفريل قد بدأت تواعد فيليب في شباط/فبراير عام 2018، وآخر مرة رصدت عدسات الكاميرات الثنائي سوياً في العلن كانت في شهر حزيران/يونيو.

-بعد أقلّ من شهر على إنفصال النجم الأميركي تشانينغ تاتوم وحبيبته المغنية البريطانية جيسي جي بعد عام على علاقتهما، لجأ تاتوم الى مواعدة فتاة أخرى لنسيان حبيبته السابقة.

ووفق ما نقله موقع "ميرور" البريطاني، أفيد أن تشانينغ تاتوم لجأ الى تطبيق خاص للمواعدة من أجل العثور على فتاة أخرى ترغب بمواعدته، وكتب في خانة التعريف: "نعم، اعتدت أن أكون راقصَ تعرٍ". وللتعزيز من "بروفايله" الشخصي، أضاف أغنية Brown Sugar للمغني الأميركي دي أنجيلو.

وعانت جيسي من هذا الإنفصال، ونشرت رسالة عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي تقول :"هل توفيت أو بعد؟"

-ايما روبرتس وخطيبها ايفان بيترز انفصلا بعد علاقة استمرت 7 سنوات

-ميشيل وليامز انفصلت عن زوجها فيل الفيروم بعد أقل من سنة على الزواج

-كايت بيكنسايل انفصلت عن بيتي ديفيدسون

-اديل انفصلت عن زوجها سيمون كونيكي

-كولين فيرث وزوجته الإيطالية أعلنا إنفصالهما

-فيرغي وجوش دوهامل تقدما بأوراق الطلاق رسمياً

-أعلنت النجمة الأميركية إيغي أزاليا، انفصالها عن صديقها المغني بلايبوي كارتي، وذلك من خلال صورة نشرتها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، كتبت فيها: "أنا عزباء".

-وشهد العام أيضاً انفصال برادلي كوبر وايرينا شايك

-إنفصلت الممثلة ليلي جيمس، نجمة فيلم "Cinderella"، عن الممثل مات سميث، نجم مسلسل "Game Of Thrones"، وذلك بعد 5 سنوات على علاقتهما.

-بعد علاقة كانت ستتوج بالزواج، إذ تحدثت الكثير من التقارير عن أن الممثل العالمي جوني ديب والراقصة الروسية بولينا غلين يفكران في الزواج بعد أن انتقلت إلى قصره في هوليوود قبل بضعة أسابيع فقط، قررت بولينا إنهاء هذه العلاقة وذلك بعد أن وجدت الانتباه المحيط بها "مخيفًا".

-انفصلت النجمة العالمية ميغ راين عن خطيبها الموسيقي جون ميلينكامب.

-بري لارسون انفصلت عن خطيبها الكس غرينولد بعد حوالى 3 سنوات من الخطوبة .

-​كلوي كارداشيان​ انفصلت عن ترستان تومبسون بعد أخبار عن خيانته لها مع صديقة كيلي جينر المقربة جوردن وودز.

-ليدي غاغا انفصلت عن خطيبها كرستيان كارينو، ثم ارتبطت بدان هورتون وانفصلت عنه ايضاً

-داكوتا جونسون وكريس مارتن انفصلا بعد علاقة استمرت سنتين

-مايلي ساريس وليام هيمسوورث انفصلا بعد زواج استمر 8 أشهر

-جايمي فوكس وكايتي هولميز انفصلا بعد علاقة استمرت 6 سنوات

-جيجي حديد وتايلر كاميرون استمرت علاقتهما شهرين فقط

-ترافيس سكوت وكايلي جينر انفصلا

علاقات عاطفية غير متوقعة

الكثير من العلاقات كانت غير متوقعة، بينها علاقة ديمي لوفاتو ومايك جونسون، ثم واعدت ديمي لوفاتو عارض الأزياء أوستن ويلسون وانفصلت عنه، علاقة مايلي سايرس بحبيبتها كايتلين كارتر ثم ارتبطت مايلي بكوردي سيمبسون، أما زوجها السابق ليام هيمسوورث بعد انفصاله عنها ارتبط بماديسون براون وغابريلا بروكس.

Advertisements



والجدير ذكره أن انفصال مايلي وليام كان يعود إلى ظهور الأولى مع صديقتها كارتر، وهما تتبادلان القبل أثناء تواجدهما في عطلتهما في إيطاليا، الى جانب وجود بعض الخلافات بين الزوجين، إلا أن مايلي سايرس نفت أن تكون قد خانت ليام.

ومن بين العلاقات غير المتوقعة، علاقة لانا ديل راي وشون ستيكس لاركن، علاقة ميراندا لامبرت وبراندن ماكلاولنغ، علاقة شاون مينديز وكاميلا كابيلو، علاقة ايفان بيترز وهالزي، علاقة ايما روبرتس وغاريت هادلند، علاقة بيتي ديفدسون وكايا غيربر، بعد انفصاله عن كايت بيكنسايل ومارغريت كالي.

من ناحية أخرى، عادت نجمة تلفزيون الواقع كورتني كارداشيان إلى حبيبها السابق الجزائري يونس بنجيما، وواعدت المغنية الأميركية مادونا البالغة من العمر 61 الراقص مالك ويليامز، ويبلغ من العمر 26 عاماً.

خطوبات:

​جينيفر لوبيز​ والكس رودريغيز

كايتي بيري وأورلاندو بلوم

جينيفر لورانس وكوكي ماروني

هيلاري داف وماثيو كوما خطبا بعد انجاب ابنتهما بنكس

سكارليت جوهانسون وكولين جوست خطبا بعد علاقة استمرت سنتين

عرض حبيب نجمة فيلم "لا لا لاند" إيما ستون البالغة من العمر 31 عامًا، عليها الزواج، ونشر العريس دايف صورة لهما، بعدما قبلت عرضه وبديا في غاية السعادة معلنين خطوبتهما.

ومن أهم زيجات 2019

جينيفر لورانس وكوكس ماروني ، جاستين بيبر وهايلي بالدوين ، ايلي غولدنغ وكاسبر جوبلينغ، ادريس البا وسابرينا ، صوفي تورنر وجو جوناس.

وفاجأت الفنانة العالمية هيلاري داف الجمهور بخبر زواجها من الفنان ماثيو كوما.

ومن أهم النجوم والنجمات الذين رزقوا بأطفال عام 2019 :

-أعلن الفنان العالمي ​ريكي مارتن​ ولادة ابنه الرابع من حبيبه السوري الاصل جوان يوسف، واسمه رين مارتن-يوسف، وللفنان ريكي مارتن وحبيبه جوان 3 أولاد وهم التوأم فالينتينو وماتيو، وابنة اسمها لوسيا.

-استقبلت العارضة الأسترالية الحسناء ميراندا كير مولودها الثالث، وهو الثاني من زوجها مؤسس سنابشات ايفان سبيغل، ميراندا لديها إبن هو فلين من زوجها السابق الممثل العالمي أورلاندو بلوم، ويبلغ فلين من العمر 8 سنوات، وأيضاً لديها ابن هو هارت من زوجها الحالي ايفان، وقد أنجبت ميراندا هارت في ايار/مايو عام 2018.

-استقبل النجم ريان رينولدز وزوجته النجمة بليك ليفلي طفلهما الثالث، لينضم الطفل الجديد إلى إبنتي الزوجين "إنيز" و"جيمس".

-مايكل شين رزق بمولودة من حبيبته آنا لاندبرغ.

-رزقت كيم كارداشيان بمولودها الرابع من أم بديلة، ولديها طفلين ولدتهما بطريقة طبيعية أما عن طريق الأم البديلة فلديها طفلان، وزوج كيم هو النجم العالمي كانيي ويست.

-استقبل النجم ريتشارد غير، البالغ من العمر 70 عاماً، مولوده الثاني، وهو طفله الأول من زوجته الإعلامية الإسبانية أليخاندرا سيلفا.

أفادت التقارير الصحافية الأجنبية أن زوجة النجم العالمي ريتشارد غير الإسبانية أليخاندرا حامل من جديد في نهاية عام 2019 أيضاً.

أليخاندرا تبلغ من العمر 36 عاماً، لديها إبن هو ألبرت يبلغ من العمر 6 سنوات من زوجها السابق غوفند فريدلاند.

وريتشاد لديه إبن يبلغ من العمر 19 عاماً هو Homer James Jigme Gere من زوجته السابقة كاري لويل.

-رزق النجم البريطاني الشهير توم هاردي بمولوده الثاني من زوجته الممثلة شارلوت رايلي، ولدى توم طفل يبلغ من العمر 10 سنوات من زوجته السابقة راشيل سبيد.

وخسرنا في عام 2019 العديد من المشاهير العالميين :

فتوفيت المغنية وكاتبة الأغاني الكندية كيلي فريزر عن عمر 26 عاماً في ظروف غامضة، إنتحر النجم الهندي كوشال بنجابي عن عمر الـ37 عاماً، في شقته في مومباي بالهند.

كما توفيت الممثلة الأميركية سو لايون عن عمر الـ 73 عاماً في لوس أنجلوس، وتوفيت ميلاني بانايوتو شقيقة المغني الراحل جورج مايكل عن عمر الـ 55 عاماً، وذلك في اليوم نفسه الذي رحل فيه منذ ثلاث سنوات والموافق في عيد الميلاد في 25 كانون الأول/ديسمبر عام 2019.

وعن عمر يناهز الـ84 عاماً توفي مغني الأوبرا الألماني بيتر شراير بعد تدهور حالته الصحية، وأدى هجوم بالأسلحة النارية في مقاطعة اونتاريو ليلة الثلاثاء في 24 كانون الأول/ديسمبر وهي ليلة عيد الميلاد إلى مقتل مغني الراب الكندي بيفلي عن عمر يناهز الـ24 عامًا، وفق ما أعلنت شرطة مدينة دورهام.

وإثر تعرضها لأزمة قلبية، توفيت آلي ويليس التي كتبت أغنية المسلسل التلفزيوني الشهير "Friends" عن عمر ناهز الـ 72 عاماً وعثرت السلطات الأمنية الهندية على جثة الممثل الهندي كوشال بانجابي داخل شقته في مدينة مومباي الهندية حيث انتحر بسبب الاكتئاب.

وأعلنت العائلة المالكة النروجية انتحار "آري بِن"، صهر ملك البلاد والزوج السابق لأميرة النرويج مارثا لويس، عن عُمر ناهز الـ 47 عاماً، كما توفيت الممثلة الفرنسية كلودين أوجيه في باريس عن عمر يناهز الـ 78 عاماً، ورحل مغني البوب البريطاني كيني لينش عن عمر الـ 81 عاماً.

كما رحل الممثل داني أييلو عن عمر الـ 86 عاماً، وتوفيت الممثلة الدنماركية آنا كارينا بعد صراع مع السرطان وتوفيت المغنية السويدية ماري فريدريكسون.

مغني الراب الأميركي جوس ورلد "Juice World" توفي عن عمر ناهز 21 عاماً، وذلك بعد إصابته بنوبة قلبية في مطار شيكاغو.

وأيضاً توفي نجم Friends رون ليبمان عن عمر الـ 82 عاماً وبعد صراع طويل مع مرض سرطان الرئة، توفي الممثل الأميركي رينيه أوبرجونوا الذي اشتهر في فيلم "ستار تراك" عن عمر يناهز الـ79 عاما.

وشهد العام 2019 أيضاً وفاة الممثلة البلغارية ستويانكا موتافوفا والممثلة الأميركية شيلي موريسون عن عمر الـ 83 عاماً، والمغني الفرنسي إريك مورينا عن عمر يناهز الـ68 عاماً، بعد صراع مع مرض السرطان، وكريستوفر دينيس الذي جسد شخصية "سوبر مان" عن عمر الـ 52 عاماً.

ونورد لكم أدناه لائحة الذين توفوا من مشاهير العالم في عام 2019 بالتمثيل والإخراج والغناء:

فيس إيكتوه، 33 عاماً، مغني راب وكاتب أغاني هولندي

بوب أينشتاين، 77 عاماً، ممثل أميركي

ماركو نيكوليتش، 73 عاماً، ممثل صربي

إيفان بورتنك، 80 عاماً، ممثل روسي

ويليام مورغان شيبارد، 87 عاماً، ممثل بريطاني

بول كوسلو، 75 عاماً، ممثل ألماني كندي

فيرنا بلوم، 80 عاماً، ممثلة أميركية

سالي فريزر، 87 عاماً، ممثلة أميركية

كارول تشانينج، 98 عاماً، ممثلة ومغنية وكوميدية أميركية

موريل بافلو، 98 عاماً، ممثلة بريطانية

كاي بالارد، 94 عاماً، ممثلة أميركية

جيمس فراولي، 83 عاماً، ممثل ومخرج أميركي

أريك هولدر، 59 عاماً، مؤلف وكاتب سيناريو فرنسي

ميشيل ليغراند، 87 عاماً، موزع ومحلن ومغن فرنسي

إيريكا يوهان، 91 عاماً، ممثلة أميركية

سوزان هيلر، 79 عاماً، فنانة أميركية

جيمس إنغرام، 67 عاماً، مغنٍ ومؤلف وعازف قيثارة أميركي

ديك ميلر، 91 عاماً، ممثل أميركي

جوني ليون، 78 عاماً، مغنٍ وممثل هولندي

كلايف سويفت، 83 عاماً، ممثل بريطاني

بيل سيمز، 70 عاماً، عازف بيانو وكاتب أغاني ومغنٍ أميركي

كارمن دنكان، 77 عاماً، ممثلة أسترالية

جولي أدامز، 93 عاماً، ممثلة أميركية

كريستوف سانت جون، 53 عاماً، ممثل أميركي

جون رون، 70 عاماً، ممثل ومخرج مسرحي أميركي

جيامبيرو أرتيجيني، 64 عاماً، مغنٍ ومؤلف وشاعر غنائي إيطالي

راميش باتكار، 70 عاماً، ممثل هندي

بيتر هيوز، 97 عاماً، ممثل بريطاني

ألبرت فيني، 83 عاماً، ممثل بريطاني

سيرج ميرلين، 86 عاماً، ممثل فرنسي

أونيل كومبتون، 68 عاماً، ممثل أميركي

بيتر تورك، 77 عاماً، موسيقي وممثل أميركي

فيني فيلا، 72 عاماً، ممثل أميركي

ستانلي دونين، 95 عاماً، مخرج ومنتج أفلام أميركي

كلارك جيمس غيبل، 30 عاماً، ممثل أميركي

مورغان وودورد، 94 عاماً، ممثل أميركي

برودي ستيفنز، 49 عاماً، ممثل كوميدي أميركي

كاثرين هيلموند، 90 عاماً، ممثلة ومخرجة أميركية

ليزا شيريدان، 45 عاماً، ممثلة أميركية

أيتاتش أرمان، 70 عاماً، ممثل تركي

كيث فلينت، 50 عاماً، مغنٍ وموسيقي وراقص إنكليزي

لوك بيري، 53 عاماً، ممثل أميركي

جيد ألان، 84 عاماً، ممثل أميركي

ريتشارد إردمان، 94 عاماً، ممثل ومخرج أميركي

باربرا همر، 80 عاماً، منتجة أفلام ومونتيرة ومخرجة أميركية

جون كارل بويشلر، 67 عاماً، ممثل ومخرج وكاتب سيناريو أميركي

أندريه وليامز، 83 عاماً، مغنٍ ومنتج أسطوانات وكاتب أغانٍ أميركي

سكوت ووكر، 76 عاماً، مغن مؤلف ومنتج أسطوانات وملحن أميركي بريطاني

جون هاردينغ، 82 عاماً، ممثلة أميركية

لاري كوهن، 78 عاماً، مخرج ومنتج وكاتب سيناريو أميركي

جوزيف بيلاتو، 70 عاماً، ممثل أميركي

شاين ريمر، 90 عاماً، ممثل وكاتب سيناريو كندي

آغنيس فاردا، 91 عاماً، مصورة وفنانة تشكيلية ومخرجة وكاتبة سيناريو وفنانة فرنسية

تانيا ماليت، 78 عاماً، ممثلة وعارضة أزياء بريطانية

ألكسي بولداكوف، 68 عاماً، ممثل روسي

ألبرتو كورتيز، 79 عاماً، مغنٍ وكاتب أغانٍ أرجنتيني

سيمور كاسل، 84 عاماً، ممثل أميركي

مايا-ليجيا نايلور، 17 عاماً، ممثلة وعارضة أزياء ومغنية بريطانية

جورجيا إنجل، 71 عاماً، ممثلة أميركية

بيبي أندرسون، 84 عاماً، ممثلة سويدية

فاي ماكنزي، 101 عاماً، كاتبة سيناريو وممثلة أميركية

ديك ريفرز، 74 عاماً، مغنٍ وملحن وممثل فرنسي

أنيمون، 69 عاماً، ممثلة فرنسية

بيث كارفاليو، 73 عاماً، مغنية برازيلية

بيتر مايهيو، 75 عاماً، ممثل بريطاني أميركي

باربرا بيري، 98 عاماً، ممثلة وراقصة أميركية

بيجي ليبتون، 73 عاماً، مغنية وكاتِبة وعارضة وممثلة أميركية

تيم كونواي، 86 عاماً، ممثل ومخرج وكاتب أميركي

مايك ويلهلم، 77 عاماً، كاتب أغانٍ وموسيقي أميركي

بوبي دايموند، 76 عاماً، محامٍ وممثل أميركي

فرنسوا وييرجونس، 78 عاماً، كاتب ومخرج أفلام بلجيكي

رالف ميرفي، 75 عاماً، منتج أسطوانات وكاتب أغانٍ وموسيقي كندي

توني غلوفر، 80 عاماً، مغنٍ وكاتب أغانٍ أميركي

بيغي ستيوارت، 96 عاماً، ممثلة أميركية

روبرت إيرل، 93 عاماً، مذيع ومقدم تلفزيوني أميركي

سيلفيا مايلز، 95 عاماً، ممثلة أميركية

إديت غونزاليس، 55 عاماً، ممثلة وراقصة مكسيكية

شون ماكان، 84 عاماً، ممثل كندي

موريس بنيشو، 76 عاماً، ممثل فرنسي

فرانكو زافاريلي، 96 عاماً، مخرج سينمائي ومنتج أفلام وبرامج تلفزيونية إيطالي

بياتريس سالومون، 66 عاماً، ممثلة أرجنتينية

سوزان برنار، 71 عاماً، ممثلة أميركية

ديف بارتولوميو، 99 عاماً، موسيقي وكاتب أغانٍ ومنتج أسطوانات أميركي

بريان مارشال، 81 عاماً، ممثل بريطاني

إديث سكوب، 82 عاماً، ممثلة فرنسية

ماكس رايت، 76 عاماً، ممثل أميركي

كاميرون بويس، 20 عاماً، ممثل أميركي

إدي جونز، 82 عاماً، ممثل أميركيريب تورن، 88 عاماً، ممثل ومخرج أميركي

فالانتينا كورتس، 96 عاماً، ممثلة إيطالية

جيري لوسون، 75 عاماً، مغنٍ أميركي

راسيل سميث، 70 عاماً، مغنٍ ومؤلف أغانٍ أميركي

أرنو مارش، 91 عاماً، عازف جاز أميركي

جوني كليج، 66 عاماً، موسيقي وعازف قيثارة ومغنٍ جنوب أفريقي

بات كيلي، 70 عاماً، مغنٍ جامايكي

دارلين تومبكينز، 79 عاماً، ممثلة أميركية

بوب فرانك، 75 عاماً، مغنٍ ومُؤلِّف أميركي

بين جونستون، 93 عاماً، مُلحِّن أميركي

أرت نيفيل، 82 عاماً، مغنٍ وموسيقي ومدير مواهب أميركي

إيان غيبونز، 67 عاماً، موسيقي بريطاني

ديفيد بيرمان، 52 عاماً، مغن ومؤلف وملحن أميركي

جان بيار موكي، 86 عاماً، كاتب سيناريو ومنتج أفلام ومخرج وممثل فرنسي

تشاد هولت، 47 عاماً، كاتب وممثل أميركي

نيل كاسال، 51 عاماً، عازف قيثارة ومغنٍ ومؤلف أميركي

ريتشارد كونراد، 84 عاماً، مغني أوبرا أميركي

نانسي هولواي، 87 عاماً، مغنية وعازفة جاز أميركية

فاليري هاربر، 80 عاماً، ممثلة أميركية

روبرت أكسلرود، 70 عاماً، ممثل أميركي

فيليس نيومان، 86 عاماً، ممثلة ومغنية أميركية

جون كوهن، 87 عاماً، مصور وموسيقي أميركي

سوزان وانج، 57 عاماً، ممثلة أميركية

شارل جيرار، 97 عاماً، ممثل ومخرج سينمائي وكاتب سيناريو فرنسي

يان ميرلين، 94 عاماً، كاتب سيناريو وممثل أميركي

آرون آيزينبيرغ، 50 عاماً، مصور وممثل أميركي

سيد هايك، 80 عاماً، ممثل أميركي من أصل أرمني

خوسيه خوسيه، 71 عاماً، مغنٍ وموسيقي وممثل مكسيكي

مارك زاخاروف، 86 عاماً، كاتب سيناريو ومخرج مسرحي روسي

جولي جيبسون، 106 أعوام، ممثلة ومُغنية أميركية

كارول جونسون، 84 عاماً، ممثلة ومغنية أميركية

ستيفن مور، 82 عاماً، ممثل بريطاني

ريب تايلور، 85 عاماً، ممثل أميركي

كلودين أوجيه، 78 عاماً، ممثلة وعارضة أزياء فرنسية

طوني بريتون، 95 عاماً، ممثل بريطاني

سو ليون، 73 عاماً، ممثلة أميركية

أرت سوليفان، 69 عاماً، مغنٍ بلجيكي

غاريت لست، 76 عاماً، عازف جاز وملحن أميركي

جاك شيلدون، 88 عاماً، عازف جاز ومغنٍ وممثل أميركي

نيل إينز، 75، مغني وكاتب أغانٍ وممثل بريطاني

شيلي موريسون، 83 عاماً، ممثلة أميركية

ريتشارد إيستون، 86 عاماً، ممثل كندي

خافيير أغيري، 84 عاماً، مخرج إسباني

روبرت ووكر، 79 عاماً، ممثل أميركي

جو ماكوين، 100 عام، عازف جاز أميركي

رينيه أوبرجونوا، 79 عاماً، ممثل أميركي

جوس ورلد، 21 عاماً، مغنٍ وكاتب أغانٍ ورابر أميركي

ماري فريدريكسون، 61 عاماً، مغنية وكاتبة أغاني وعازفة بيانو سويدية

داني أييلو، 86 عاماً، ممثل أميركي

جاك سكوت، 83 عاماً، موسيقي ومغنٍ ومؤلف أغانٍ أميركي

دالتون بالدوين، 88 عاماً، عازف بيانو ومعلم موسيقي أميركي

إميل ريتشاردز، 87 عاماً، عازف إيقاعي أميركي

آنا كارينا، 79 عاماً، ممثلة ومخرجة وكاتبة سيناريو دنماركية فرنسية

إيرف وليامز، 100 عام، عازف جاز أميركي

جون بريلي، 94 عاماً، كاتب سيناريو وروائي ومنتج أفلام أميركي

فرنسيسكو غونزاليس، 72 عاماً، كاتب أغانٍ وموسيقي وممثل إسباني

كيني لونش، 81 عاماً، مغن ومؤلف وممثل بريطاني

مايكل جون بولارد، 80 عاماً، ممثل أميركي

جوان ستالي، 79 عاماً، ممثلة وعارضة أميركية

جوناثان ميلر، 85 عاماً، ممثل وكاتب ومخرج مسرحي بريطاني

ماريون مكلينتون، 65 عاماً، ممثل ومخرج مسرحي أميركي

لورد بورغس، 95 عاماً، موسيقي وملحن أميركي

روبرت فوريستر، 78 عاماً، ممثل أميركي

دالاس هارمز، 84 عاماً، كاتب أغانٍ ومغنٍ كندي

جون كلارك، 88 عاماً، ممثل أميركي

جو سن، 76 عاماً، مغنٍ وكاتب أغانٍ أميركي

باسكال روبرتس، 89 عاماً، ممثلة فرنسية

روبرت إيفانز، 89 عاماً، مذيع ومنتج أفلام وممثل أميركي

جون ويذرسبون، 77 عاماً، ممثل أميركي

فلورانس جيورجيتي، 75 عاماً، ممثلة فرنسية

فيرجينيا ليث، 94 عاماً، ممثلة أميركية

جاكي مور، 73 عاماً، مغنية أميركية

لوتشيانو مارين، 88 عاماً، ممثل إيطالي

براونينج براينت، 62 عاماً، مغنٍ وكاتب أغانٍ أميركي

لور كيلينج، 60 عاماً، ممثلة فرنسية

فاببيو باريتو، 62 عاماً، كاتب سيناريو ومخرج وممثل برازيلي