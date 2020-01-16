رانيا يوسف: من الطبيعي أن يهتم الجمهور بتفاصيلي.. ولا تغضبني النكات المنتشرة عني

ميرنا وليد - بيروت - تعيش الممثلة المصرية ​رانيا يوسف​ حالة من النشاط الفني، خلال الفترة الحالية وتنتظر عرض عدد من الأعمال على رأسها فيلم "دماغ شيطان" المقرر أن ينافس في موسم منتصف العام، وتظهر من خلاله رانيا بشكل مختلف، كما أنها تنتظر عرض مسلسل "​مملكة إبليس​" المؤجل من العام الماضي، ومسلسل "الآنسة فرح".

وعلى الجانب الآخر "رانيا" حريصة على إطلالتها في المهرجانات، وأثارت الجدل في العديد من المواقف مما جعل الجمهور يتساءل هل تتعمد أن تفعل أمور غريبة لتكون مثيرة للجدل وتكون الـ"تريند" أي الأكثر تداولاً على مواقع التواصل الإجتماعي، وكان لـ" رانيا" رد واضح وصريح على تلك النقطة من خلال حوارها معنا، كما حدثتنا عن كواليس فيلم "دماغ شيطان" وسبب تأجيله، وكشفت لنا عن موعد عرض "مملكة إبليس".

دعينا نبدأ من مشاركتك في فيلم "دماغ شيطان" المشارك في موسم منتصف العام؟

أحب هذا الفيلم كثيراً وأتوقع أن يحقق نجاحاً كبيراً في دور العرض فمن المقرر أن يطرح يوم 25 من الشهر الجاري، وأقدم من خلاله دوراً مختلفاً، فقد وافقت على السيناريو على الفور وتحمست لقصة العمل، وأنا متأكدة من أنه سينال إعجاب الجمهور، لأن به أحداث وتفاصيل لم يتم تقديمها في السينما من قبل، فهو يدور حول أسرة تتعرض لحادث يجعلها تدخل في صراع كبير، بسبب تورطهم في جريمة تغيّر مصير كل من يتواجد بالعمل.

الفيلم تم تأجيل طرحه أكثر من مرة فما السبب؟

كان بسبب المشاكل الإنتاجية ولكنه الآن سيطرح في السينما، وكان الفيلم من الأعمال الصعبة بالنسبة لي في تصويره، ولكن الكواليس بين فريق العمل المشارك في الفيلم كانت رائعة، فهو من بطولة باسم سمرة ووليد فواز وعمرو عابد وسلوى خطاب ومي فخري، وإخراج كريم إسماعيل.

الجمهور ينتظر عرض مسلسل "مملكة إبليس" فمتى نراه على الشاشة؟

من المقرر أن يطرح المسلسل مع بداية العام الجديد، وأنا سعيدة جداً لتواجدي في هذا العمل، فانا أحب المخرج أحمد خالد موسى، لأنه من الموهوبين في هذه الصناعة، والمسلسل ليس كما يعتقد البعض أنه صنع من أجل أن يتواجد في رمضان، على العكس نحن من البداية قررنا أن يكون خارج الموسم، وسيعرض على الإنترنت عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

كنتِ متواجدة بإستمرار في ​مهرجان القاهرة السينمائي​..فما السبب؟

أنا سعيدة جداً بالدورة الماضية، وهي دورة مميزة، وكنت حريصة على متابعة كل الأفلام التى يعرضها المهرجان، وخصوصاَ الفيلم التونسي" بيك نعيش" الذي عرض أول أيام المهرجان، فقد استمتعت بكل تفاصيله، كما شاهدت الفيلم السعودي " سيدة البحر" لأرى إلى أين وصل السعوديون، وماذا يقدمون للعالم.

هل تتعمد رانيا يوسف إثارة الجدل من أجل "التريند"؟

أنا لا أعرف ما معنى كلمة "تريند"، حاولت كثيراً أن أفهم الأمر ولكني فشلت، وأنا لا أتابع السوشيال ميديا، فهناك طاقم عمل هو من يدير كل حساباتي على مواقع التواصل الإجتماعي، وإذا كنت تتحدث عن كون الجمهور يهتم بتفاصيلي، فهذا طبيعي لأنني فنانة، وأنا لا أمسك التليفون إلا لكي أرد على المكالمات.

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هل يغضبك "الكوميكس" المنتشرة على مواقع التواصل الإجتماعي؟

نهائياً أنا سعيدة بها جداً، ولا أغضب منها، ومن الطبيعي أن يمزح الجمهور ويضحك لأن الحياة قاسية، ولا تمر سوى بالضحك، والجمهور يحبني ويحب أن يتابع ما أرتديه، وأنا أحب إهتمام الجمهور بي.

سمعنا عن وجود جزء ثانٍ من مسلسل "كأنه امبارح"؟

لم يبلغني أحد بوجود جزء ثانٍ من العمل حتى الآن، ولدي العديد من الأعمال المشغولة بتصويرها هذه الأيام.

هل تهتمين بموعد عرض الأعمال؟

لا يهمني هذا الأمر، فهذا شأن جهة الإنتاج وأنا كل ما علي هو أن أهتم بما أصوره وأقدمه في أفضل صورة فقط، وهذه الأمور خطط إنتاجية لا أتدخل بها نهائياً.

هل تشاركك ابنتاك في إختيار أعمالك الفنية؟

لا، وذلك لأنهما لم تدرسا السينما أو الدراما، وهما تتركان الأمر لي، وتحترمان إختياراتي، وتقدران الأعمال التي أقدمها، ولكن آخذ آراءهما في العمل بعد عرضه.

من الممكن أن ترفضي عملاً من أجل عدم العمل مع ممثلين معينين؟

نهائياً، فليس من المنطقي أن أرفض عملاً قد يكون مميزاً جداً من أجل عدم التعاون مع ممثل، وأنا أتشكل على حسب كل شخصية أتعامل معها.

ماذا عن أعمالك القادمة؟

هناك عدد من الأعمال التى أنتظر عرضها منها "الآنسة فرح" المأخوذ من المسلسل الأميركي "Jane the virgin"، ومن المقرر عرضه في 4 أجزاء كل جزء يتكون من 22 حلقة، ومن المقرر أيضاً أن يبدأ عرضه في 29 من الشهر الجاري على قناة mbc 4، كما أنني أصور فيلم " صندوق الدنيا" مع الفنان صلاح عبد الله.