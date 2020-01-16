ميرنا وليد - بيروت - كشف الفنان اللبناني ​فادي بدر​ عن تحضيراته لألبوم جديد منوّع سيطلقه قريباً من إنتاج شركة ستار الأرز برودكشن، بالإضافة الى تعاونه مع فنانين من لبنان ومصر.

وأشار الى تعاون مميز مع الفنان والملحن ​هيثم زياد​، بالإضافة الى أن فادي بدر يحضر أغنية تريو مع الفنانين ​رافي وعمر​ وهي أغنية قديمة يقدمونها بتوزيع جديد بالتعاون مع ​إسلام شيبسي​ و​ميدو مازيكا​. كما أشار الى تفاصيل أغنية منفردة جديدة سيطرحها بعد أغنيتيه الأخيرتين "صواريخ" و"بعدك مبسوطة".

ورد فادي على سؤال موقعنا عن الفنانة التي يريد أن يتعاون معها في ديو غنائي.

من جهة أخرى، تحدث فادي بدر عن أمنياته في عام 2020 بعدما تطوّرت الأحداث في لبنان عام 2019.

تتابعون تفاصيل اللقاء الذي أجريناه مع فادي في الفيديو المرفق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- بعد الصواريخ..فادي بدر يحضر "مزنر حالي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.