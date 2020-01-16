مشاعل الزنكوي أُوقفت عن العمل لخروجها عن الضوابط.. وزواجها إنتهى بالدعاوى القضائية

ميرنا وليد - بيروت - ولدت ​مشاعل الزنكوي​ في ​الكويت​ عام 1977، وهي إعلامية وممثلة حاصلة على البكالوريوس في العلوم السياسية.

قدّمت العديد من الأعمال بين التمثيل تلفزيونياً وسينمائياً ومسرحياً وتقديم البرامج، وعرفت شهرة واسعة في الخليج، إلا أن هذه الشهرة واجهتها العديد من المصاعب والمشاكل، حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم، وأصبحت إسماً لامعاً في كل المجالات التي إمتهنتها.

مسيرتها

بدأتمشاعل الزنكويمشوارها المهني عام 2001 كإعلامية في محطة الكويت، قبل أن تنتقل إلى المحطة الكويتية الرياضية والشبابية.

في عام 2005 دخلت مشاعل عالم التمثيل من خلال مسلسل "عديل الروح" مع الإعلامية فجر السعيد. ثم قدمت برنامج "هدا هدا"، وبعدها عادت إلى تقديم البرامج فقدمت الحفل الغنائي الثاني لحفلات مهرجان "​هلا فبراير​"، الذي شاركت فيه ​نانسي عجرم​ و​بشار الشطي​ وفرقة ميامي، وتم .اختيارها لتقديم حلقة خاصة عن دولة الكويت بالتعاون مع تلفزيون البحرين.

موهبتها التمثيلية جعلت الممثلة ​سعاد عبد الله​ تشاركها في مسلسل "أم البنات" عام 2012 ، ثم قدمت برنامجاً إذاعياً بعنوان "أمسيات غنائية" على محطة الغناء العربي مع عبد الله الأنصاري، فضلاً عن برنامج "نسيم الصباح" اليومي عبر القناة الأولى في تلفزيون الكويت.

ومن البرامج التي تركت بصمة لدى المشاهدين والتي كانت من تقديم مشاعل الزنكوي، نذكر: "مساء الخير يا كويت" و"نجم على الهواء".

ومثّلت في الكثير من المسلسلات أهمها: "عقاب 1"، "دار الهوا"، الساكنات في قلوبنا"، "سدرة البيت"، "شمس ونهار". أما في السينما، فكانت لها تجربة وحيدة من خلال فيلم "إعلان حالة حب".

على صعيد المسرح شاركت مشاعل الزنكوي في "صح النوم يا عرب"، "ولد الوالي و الحمالي"، "الساحرة وحنين والتنين"، "شاهة ومزنة أختين وبخيتين".

نجاحها في التقديم، جعلها تفوز بإستفتاء أفضل مذيعة في الكويت، عام 2007.

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زواجها إنتهى في المحاكم والدعاوى القضائية

تزوجتمشاعل الزنكويمن رجل الأعمال والمنتج المعروف ​مصعب الفيلكاوي​، إلا أن زواجهما لم يدم، ولقد واجهت مشاعل العديد من المشاكل إثر الانفصال، بسبب عدم حصولها على حضانة ابنتها منه "جود"، على الرغم من أنها كانت قد تزوجت وفق المذهب السني، الذي يحكم بأن تبقى البنت مع والدتها حتى تتزوج وتدخل بيت زوجها.

وفي عام 2008 رفعت مشاعل الزنكوي دعوى ضد طليقها، لتطلب ضم ابنتها لها وتصبح تحت رعايتها، لأنه كان قد رفع هو قضية لإسقاط حضانة البنت عن أمها، تحت حجة إنشغالها بعملها والتصوير حتى ساعات متأخرة من الليل، لذلك لا يمكن أن تتولى تربيتها.

تزوّجت مرة ثانية من عادل الخالدي، ورزقت بطفلة ثانية أسمتها "الشموخ".

تعرضها لحادث سقوط في منزلها

في عام 2016 تعرضت مشاعل الزنكوي لحادث سقوط في منزلها، دخلت على إثره إلى المستشفى، وكشفت ما حدث لها بقولها: "وقعت بشكل غريب أثناء وجودي بالمنزل الذي من المفترض ان اكون معتادة على صعود ونزول السلم الخاص به، لكنني فوجئت بوقوعي الذي نتج عنه كسر بالظهر ادخلت على إثره مستشفى الرازي". وقالت إن "عيناً أصابتها"، إلا أنها شكرت الله أن الموضوع إنتهى على سلامة.

إيقافها عن العمل لخروجها عن ضوابط العمل المهني

في عام 2016 أصدر الوكيل المساعد لشؤون التلفزيون الكويتي يوسف مصطفى، قراراً بإيقاف المذيعين أحمد الوسمي ومشاعل الزنكوي عن تقديم البرنامج، والقيام بالتحقيق حول ملابسات الموضوع وخروجهما عن ضوابط العمل المهني بحسب كلامه، على خلفية الحوار المثير للجدل الذي حصل بينهما على الهواء، والذي نادى خلاله الوسمي زميلته باسم الدلع "مشمش"، وقد إنتشر الفيديو على مواقع التواصل الإجتماعي.