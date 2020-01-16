سارة الهاني نجحت باختيار إطلالتها في بيت الكل

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ميرنا وليد - بيروت - نجحت الفنانة اللبنانية سارة الهاني بإثبات أنها فنانة حقيقية صاحبة صوت مميز قل وجود أمثاله في هذا العصر من خلال مرورها مع عادل كرم في برنامج "بيت الكل" حيث قدمت اغنيات طربية عديدة ابهرت بها الحضور. وكذلك اختارت سارة اطلالة راقية بفستان قصير وتصفيفة شعر بسيطة لاقت بها وأشاد بها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي حلقة جديدة من برنامج "بيت الكل" إفتتح الممثل عادل كرم حلقات العام الجديد في أمسية طربية عابقة بالفن الراقي، واستقبل كرم في القسم الأول سارة الهاني التي تحدثت عن العام 2020 وعن أمنياتها الشخصية والعامة فيه، كما اعتبرت العام 2019 من السنوات الجيدة على الصعيد الشخصي، لكنها حسمت أن العام الجديد سيكون أفضل.
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