إياد نصار مثال الممثل الحقيقي وليس الموديل

ميرنا وليد - بيروت - إختلط على عدد كبير من الناس في المنطقة العربية الفرق بين الممثل الحقيقي وبين الموديل الذي يتحلى بالمقاييس المثالية، وإنتقل الأمر أيضا إلى بعض المنتجين الذين أصبحوا يعتمدون على المقاييس الجمالية لإسناد دور البطولة.

الممثل الأردني ​إياد نصار​ نشر عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة لشخصية "رياض"، والتي قدمها في مسلسل "​حواديت الشانزليزيه​"، وعلّق عليها: "تقدم إلى الأمام".

وقد إنتقد أحد متابعي نصار مظهر جسمه، فكتب :"صاير ضعيف لازم تلعب حديد"، فرد عليه نصار: "أنا ممثل مش مصارع".

لإياد نصار الحق الكامل بهذا الرد، فالممثل هو واحد من الناس الموجودين بالواقع وليس كل الناس أصحاب قوام مثالية ومقاييس مناسبة بل أن الممثل هو من يجسد شخصية قد تشبه أي شخص نجده حولنا.

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