ميرنا وليد - بيروت - تحدث الممثل اللبناني ​أسامة المصري​ في لقاء خاص مع "الفن" عن أعمال يحضر لها في الكواليس، وأكد أنه يحضر لعمل مشترك جديد مع الممثل السوري ​عابد فهد​ سيعرض على شبكة قنوات MBC.

وأشار أسامة الى شخصية الممثل عابد فهد المحببة والمحبة التي يكنها له واعتبر أنه محظوظ لأنه يصادف تواجدهما دائماً في عمل واحد.

كما تحدث عن تفاصيل مسلسل صوره في عام 2019 مع الممثل عابد فهد والممثلة اللبنانية كارمن لبس من إخراج محمد لطفي.

ووقف أسامة ​دقيقة صمت​ على عام 2019 موضحاً سبب ذلك.

تتابعون تفاصيل ما قاله أسامة المصري في الفيديو المرفق.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- أسامة المصري يجدد تعاونه مع عابد فهد..ودقيقة صمت على عام 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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