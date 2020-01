جايك غيلينهال لم يفز بالأوسكار رغم براعته.. وعرف علاقات حب لم تتوّج بالزواج

ميرنا وليد - بيروت - ​جايك غيلينهال​واحد من أفضل وأقوى الممثلين الموجودين على الساحة الفنية، نظراً لموهبته الفذة وأدائه التمثيلي المبهر، وبراعته في أداء الأدوار المعقدة، كما أن اختياراته دائماً صائبة، يتقن بشكل غريب تقمص الشخصيات التي يقدمها ويتفانى بكل إخلاص لها، كما أن معظم أفلامه تحظى بتقييمات عالية سواء من النقاد أو المشاهدين، لكنه لم ينل حقه في الجوائز على الرغم من كل نجاحاته، الترشيح الوحيد الذي ناله كان عام 2006 عن دوره في فيلم Brokeback Mountain الذي نال عنه أيضاً ​جائزة بافتا​، وربما تناول الفيلم لقضية المثلية الجنسية كان السبب أكثر من كونه قدم أداءاً رائعاً، يستحق أن يؤهله للفوز بالأوسكار.

نشأته

وُلد جايك غيلينهال في 19 كانون الأول/ ديسمبر عام 1980، في ​لوس أنجلوس​، ​كاليفورنيا​، نشأ في عائلة فنية فوالده هو المخرج ستيفن غيلينهال ووالدته هي كاتبة السيناريو والمنتجة ناومي فونر، ومنذ طفولته عمل في التمثيل وكذلك فعلت شقيقته ماغي.

تخرج غيلينهال الشاب من مدرسة هارفارد- ويستليك في لوس أنجلوس، كما درس لمدة عام في جامعة كولومبيا في ​نيويورك​ قبل أن يخرج منها ليعمل في التمثيل.

بداياته وانطلاق سريع نحو الشهرة

بدأجايك غيلينهالمبكراً العمل في السينما منذ طفولته، وقدم عدة أفلام مثل City Slickers الذي جسد فيه دور ابن بيل كريستال، وفيلم A Dangerous Women، الذي أخرجه والده، كما لعب دور المراهق في فيلم October Sky عام 1999 وقدم فيلم Donnie Darko عام 2001، وشاركته البطولة النجمة درو باريمور وشقيقته ماغي، وقد نال ترشيحاً عن دوره في الفيلم لجائزة الإلهام المستقل.

وتميز بأفلام أخرى منها Proof وJarhead وPrisoners وNightcrawler بالإضافة إلى تقديمه عرض Constellations على مسرح برودواي.

وقفجايك غيلينهالأمام جينيفر أنيستون في فيلم The Good Girl عام 2002، وقدم في العام نفسه فيلم ​Moonlight​ Mile.

شارك في بطولة إعادة إحياء مسرحية كينيث لونيرغان This Is Our Youth، وقد تلقى جائزة مسرح المساء القياسية عن دوره.

نجاحات

في عام 2004 مثلجايك غيلينهالفي فيلم الكوارث والخيال العلمي The Day After Tomorrow، وشارك النجم الراحل هيث ليدجر في فيلم المخرج أنغ لي Brokeback Mountain عام 2005 وقد نال غيلينهال عن هذا الدور ترشيحاً لجائزة الأوسكار كأفضل ممثل مساعد إضافة إلى فوزه بجائزة الأسد الذهبي في ​مهرجان البندقية السينمائي​، قدم فيلمين ناجحين في عام 2005، الأول Jarhead. والثاني Proof برفقة الممثلين السير ​أنتوني هوبكنز​ و​غوينث بالترو​، وفيلم Everest عام 2015، prince of persia :The Sands Of Time، عام 2010، وغيرها.

وفي عام 2007 قدم فيلم الغموض Zodiac ، تلا ذلك ظهوره في فيلم Brothers عام 2009، الكوميديا الرومانسية Love & Other Drugs لعام 2010، تعاون مع ​آن هاثاواي​ للمرة الثانية بعد Brokeback Mountain، الفيلم مبني على كتاب جيمي ريدي Hard Sell: The Evolution of a Viagra Salesman، في عام 2010 قدم فيلماً مع آن هاثاواي من نوع الرومانسي الإيروتيكي الكوميدي وكانت واضحة الكيمياء بينهما، بعنوان Love and Other Drugs.

ومن أعمال جايك غيلينهال أفلام Nightcrawler عام 2014 وSouthpaw لعام 2015، فيلم Nocturnal Animals لعام 2016 وفيلم التشويق والخيال العلمي Life وأفلام Hondros Okja، Stronger، عام 2017، و Wildlife و The Sisters Brothers عام 2018، وفيلم Velvet Buzzsaw عام 2019، ومن أفلامه المهمة العام الماضي، Spider-Man:Far From Home، الذي حقق أرباحاً خيالية في شباك التذاكر، وشارك جايك غيلينهال في مسلسل كوميدي موسيقي للأطفال عرض على ​نتفليكس​ بعنوان John Mulaney & the Sack Lunch Bunch، وفاز بجائزة National Board of Review Award لأفضل ممثل مساعد لتمثيله دور جاك تويست في Brokeback Mountain في عام 2005. وفاز بجائزة بافتا لأفضل ممثل مساعد لهذا الدور نفسه في عام 2006.

حياته الشخصية

كانجايك غيلينهالعلى علاقة بالممثلة كريستين دتنست منذ عام 2002 وحتى عام 2004. كما ارتبط بالممثلة ريز ويذرسبون لفترة، كما أنه واعد بعد ذلك المغنية ​تايلور سويفت​ عام 2010، وعام 2013 واعد عارضة الأزياء أليسا ميللر، وفي أواخر العام 2018 بدأ بمواعدة عارضة الأزياء الفرنسية Jeanne Cadieu جين كاديو، والتي تصغره بـ 16 سنة.

واعترفجايك غيلينهالفي أحد تصريحاته الصحافية بأنه على الرغم من وقوعه في الحب لمرات عديدة، إلا أنه غالباً ما منع نفسه من اتخاذ الخطوة التالية، قائلاً :"أظن بأنني شعرت بالخوف"، وكشف بأنه يرغب في أن يحظى بزواج جيد كزواج شقيقته ماغي التي تزوجت من بيتر ستارسغارد عام 2002، قائلاً :"هما بالطبع يشكلان معياراً بالنسبة لي، خصوصاً بالنسبة لأولادهما وكم يعاملانهم بطريقة رائعة".

معلومات قد لا تعرفونها عن جايك غيلينهال

لم يسمح له والداه بالتمثيل في Mighty Ducks بسبب المسافة البعيدة.

ارتاد الجامعة مع ​جايسون سيغال​.

قال له المخرج ​بيتر جاكسون​ بأنه أسوأ ممثل قابله على الإطلاق حين قدم الاختبار من أجل فيلم Lord of the Rings.

جدته هي الممثلة ​جيمي لي كورتيس​.

عراب إبنة هيث ليدجر.