أنجلينا جولي متهمة بالسرقة وزوج كيم كارداشيان يدفعها للإحتشام وويل سميث يواجه السرطان

تحظى الأخبار العالمية في موقعنا بمتابعة كبيرة من قبل القراء، إذ أن الجمهور يهتم بمتابعة أخبار النجوم والنجمات العالميين، وقد جمعنا لكم في هذه السطور أهم الأحداث التي جرت مع المشاهير حول العالم في عام 2019:

​جاستن تيمبرليك​ يخون زوجته و​زاك إيفرون​ يصاب بمرض خطير و​مادونا​ تغضب جمهورها

- انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور وفيديوهات للفنان العالمي جاستن تيمبرليك -المتزوج من الممثلة ​جيسيكا بيل​ منذ عام 2012 - والممثلة أليشا وينرايت في ​نيو أورليانز​، وهما في وضع دفع الجمهور إلى التساؤل حول حقيقة خيانة جاستن لزوجته، خصوصاً أنه أيضاً لم يكن يضع خاتم الزواج في إصبعه.

وأصدر جاستن تيمبرليك إعتذارًا علنيًا لزوجته جيسيكا بيل، بعد أسبوعين على ضبطه وهو يمسك بيد الممثلة أليشا وينرايت خلال كواليس تصويرهما فيلمهما الجديد.

ولام جاستن الكحول التي تحكمت بتصرفاته، لكنه أصر على أنه لم يخن زوجته مع نجمة فيلمه، وأضاف أن سبب إصداره البيان هو للحد من الإشاعات المنتشرة مشيرًا إلى أن الفضيحة التي تحيط بالصور "تؤذي الأشخاص الذين يحبهم".

وقال تيمبرليك إنه شرب الكثير في تلك الليلة، ويشعر بالندم على سلوكه: "ليس هذا المثال الذي أريد أن أكونه لابني".

-أصيب النجم زاك إيفرون بمرض خطير في بابوا في غينيا الجديدة، وذكرت صحيفة "صنداي تليغراف" الأسترالية، أن إيفرون نُقل جواً إلى مستشفى في ​مدينة بريزبن​ في أستراليا، وخضع للعلاج لعدة أيام، بعد إصابته بعدوى بكتيرية.

وكان إيفرون يصوّر في بابوا مسلسلاً من تلفزيون الواقع، بعنوان " Killing Zac Efron".

-تسببت النجمة العالمية مادونا بإغضاب الجمهور منها، وذلك بعد إلغائها حفلها الغنائي في مدينة ميامي قبل انطلاقه بساعتين، من دون الكشف عن الأسباب التي أدت لإتخاذها هذا القرار المفاجئ.

-في حادثة أثارت الجدل بشكل كبير حول العالم، ضبط عملاء فيدراليون بالولايات المتحدة أسلحة وعقاقير مخدرة، على متن طائرة خاصة بمغني الراب ليل واين.

-ألقي القبض على شخص حاول التسلل إلى منزل ​كارا ديليفين​ وآشلي بينسون.

حادثة مفجعة تعرض لها النجم ​مارك أنتوني​، بعد أن إشتعلت النيران في يخته البالغ قيمته 7 ملايين دولار، قبل انقلابه في ميناء ميامي.

​أنجلينا جولي​ متهمة بالسرقة و​ويل سميث​ يواجه السرطان و​بيونسيه​ تعرضت للتحرش

-إتهمت الممثلة والكاتبة أنطونيت أبامونتي، النجمة أنجلينا جولي، بسرقة فكرت فيلم "Eternals"، والتي عرضتها عليها من قبل.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مناشدة أبامونتي فريقها القانوني لجولي، بتعويضها مالياً عن فكرتها، وتدعي صاحبة هذه الدعوى أنها هي من أبلغت جولي بفكرتها، التي قامت بدورها بتسويقها لصالح شركة "مارفل" من دون الرجوع إليها.

وأضافت أنها عملت لدى جولي لمدة 3 سنوات، لتعليم أبنائها لغة الإشارة، وكذلك إدعت أن جولي كانت تعاملها معاملة سيئة و"عنصرية".

-فجّر ​ماثيو نولز​ والد النجمة بيونسيه مفاجأة، فكشف عن تعرض إبنته وكيلي رونالد، التي كانت تشاركها في الفرقة الغنائية الشهيرة Destiny’s Child، للتحرش الجنسي، حين كانتا في الـ16 من عمرهما.

وقال ماثيو في حوار تلفزيوني من أجل الترويج لكتابه الجديد، إن بيونسيه وكيلي كانتا ضحيتي التحرش من أعضاء فريق الراب Jagged Edge.

ورفض ماثيو الكشف عن رد فعله تجاه أعضاء فريق jagged edge أمام الكاميرا، لافتاً الى أنه إتخذ موقفاً صارماً تجاههم.

كما كشف عن عمر إبنته الحقيقي، مؤكداً أن العمر الذي تقوله للجمهور ليس حقيقياً، بل إنها مختصرة منه بعض السنوات، وهي حالها حال الكثير من النجمات اللواتي يخفين أعمارهن الحقيقية.

- ردّ الممثل الأميركي ليوناردو دي كابريو على الإتهامات التي ساقها ضدّه الرئيس البرازيلي يير بولسونارو، بأنه المتسبب في حرائق غابات الأمازون لأنه يتبرع لمنظمات وجِهات غير رسمية وغير ربحية، والتي تُعدّ سببًا رئيسيًا وراء هذه الحرائق.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد نشر دي كابريو بياناً عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، أعرب فيه عن دعمه لمواطني البرازيل الذين يعملون بجد للحفاظ على الطبيعة وتراثهم الثقافي، وهم يعملون بتفانٍ وتواضع كبير، لإنقاذ بيئتهم وتابع أنّ مستقبل هذه النظم الإيكولوجية على وشك الانهيار. وأكد على فخره بدعمه لتلك المنظمات وأنكر تمويله لمنظمات مدمّرة للبيئة، وأضاف أنه سيظلّ يدعم كلًا من السكان الأصليين، الحكومات المحلية، العلماء، المعلمين، وأيّ كيان يعمل بجهد لحماية غابات الأمازون، ومستقبل الشعب البرازيلي.

- إعترف الممثل العالمي ​براد بيت​ بأنه كان يواجه مشاكل بشرب الكحول، وذلك في مقابلة واسعة النطاق أجراها مع الممثل ​أنتوني هوبكنز​. وتحدث بيت، بكل بصراحة عن مشاكله المتعلقة بالكحول، وكيف استطاع أن يتخلى عنها.

وأضاف أنه كان ينظر إلى الشرب على أنه "هروب من الواقع، على الرغم من أنه كان يعرف أنه مضر للصحة".

- أعلنت عارضة الأزياء الأميركية كاتي برايس إفلاسها رسمياً وذلك أمام محكمة الديون والشركات في مدينة لندن.

- ​إيغي أزاليا​ تعرضت لسرقة مجوهرات بقيمة 366 ألف دولار من منزلها في أتلانتا.

-كشف النجم الأميركي ويل سميث أنه خضع لعملية جراحية لإزالة ورم سرطاني في القولون، وأشار سميث الى أنه اتخذ قرار إجراء العملية، بعدما أخبره الطبيب "ألا ستانفورد" بضرورة الخضوع لها.

زوج ​كيم كارداشيان​ يدفعها للإحتشام و​ليام نيسون​ أراد قتل أي رجل أسود يصادفه

- فاجأت النجمة العالمية ​مايلي سايرس​ جميع محبيها حول العالم، بعدما تم الكشف عن خضوعها لعملية جراحية في الأحبال الصوتية.

مجلة "بيبول" الأميركية كشفت تفاصيل حول الحالة الصحية لسايرس، إذ أن الأخيرة اكتشفت وجود مشاكل في أحبالها الصوتية بعد خضوعها لعلاج بسبب ​إلتهاب اللوزتين​، وبقيت سايرس ممنوعة من الكلام لعدة أسابيع لحين تماثلها الشفاء.

-قالت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، إنها تفكر في تكريم رغبة زوجها النجم العالمي كانيي ويست في أن ترتدي ملابسًا أقل إثارة بعد أن أصبحت أكبر سناً.

وتابعت كيم في برنامج the real :"إنه زوجي، لذلك أريد تكريمه وتكريم ما يشعر به وما يمر به في هذه المرحلة من التغيير في حياته".

وأضافت: "يتعلق الأمر في الغالب بالأطفال. يكبر الأطفال وكانيي مدرك لما لدينا في المنزل. تخلصنا من التلفزيون في غرف الأطفال، وقمنا بإزالة الماكياج من غرفة ابنتنا نورث".

وأكدت كيم أن ابنتها نورث البالغة من العمر 6 أعوام ، لم يعد مسموح لها بوضع المكياج لكنها أصبحت منذ ذلك الحين "مفتونة" بالعناية بالبشرة.

وكان كيم وكانيي قد دخلا في معركة حول صورة ​عائلة كارداشيان​ في حلقة حديثة من برنامج تلفزيون الواقع "KUWTK" وتم تصويرها قبل حفل الـMet Gala ، والتي ارتدت فيه كيم "كورسيه" مثيراً من تيري موغلر.

ويست أخبر كيم أن المظهر المثير يسبب الأذى لروحه الآن، وهو يعمل على جانبه الروحي حيث أنه يتجه نحو الأغنيات الدينية، وألبومه الجديد يحمل عنوان "يسوع هو الملك".

لكن كارداشيان وعدت بأنها في الوقت الذي تريد فيه إرضاء زوجها، فإنها لن تتخلى عن شخصيتها.

وأضافت: "أنا أتفق معه بالفعل، لكنني سأكون دائمًا أنا. كنا نجري هذه المحادثة فقط لمعرفة ما هي الامور المبالغ فيها؟ فأنا أم لأربعة أطفال وسأبلغ من العمر 40 عامًا. ومتى يحين الوقت للتوقف؟".

-نال النجم ​جون لجند​ لقباً، وسيتصدر جون ​غلاف مجلة بيبول​ للقب "الرجل الأكثر إثارة على قيد الحياة".

-أطلقت ​مجلة GQ​ بنسختها الأسترالية لقب رجل العام 2019 على الممثل الأسترالي جايسون ماموا.

-صدم الممثل الأيرلندي، ليام نيسون، الناس في حواره مع صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية، بتصريحه أنه رغب في وقت سابق، أن يقتل أي رجل أسود يصادفه، بعدما علم باغتصاب صديقة له، وقال: "بعدما علمت أن المغتصب أسود البشرة، نزلت إلى الشارع وفي يدي عصا، ورغبت في قتل أي رجل أسود، يحاول أن يعترض طريقي".

وتابع نيسون أن رغبته في قتل رجل أسود، ظلت تطارده لما يقارب الأسبوع، من شدة غضبه من الحادثة.

وروى ليام نيسون ذلك على هامش ترويجه لأحدث أفلامه السينمائية "Cold Pursuit"، والذي يجسد في أحداثه دور أب يسعى للانتقام من مقتل ابنه.

وبعدها أعلن نيسون عن اعتذاره عما أسماه "رواية متسرعة".

وشهد عام 2019 إصدار العديد من الأفلام وجاءت أبرز 10 أفلام فيها بحسب ​مجلة time​ :

Pain & Glory

The Irishman

Once Upon a Time…in ​Hollywood​

Marriage Story

Little Women

Parasite

Knives Out

Dolemite Is My Name

A Beautiful Day in the Neighborhood

Hustlers



أما على صعيد الأغاني التي صدرت في العام المذكور، فجاءت أبرز 10 أغاني أيضاً بحسب مجلة time :

“Old Town Road,” Lil Nas X

"Con Altura,” Rosalía x J Balvin

"Welcome to the Party,” Pop Smoke

"Juice,” Lizzo

"Don’t Start Now,” Dua Lipa

“Crime Pays,” Freddie Gibbs & Madlib

"Too Much,” Carly Rae Jepsen

“So Hot You’re Hurting My Feelings,” Caroline Polachek

"Simmer,” Mahalia ft. Burna Boy

"Crowded Table,” The Highwomen