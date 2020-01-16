ميرنا وليد - بيروت - حلت الفنانة ​نانسي نصر الله​ ضيفة على موقع "الفن"، حيث إلتقيناها في كواليس حفلها ليلة رأس السنة قبل صعودها إلى المسرح.

نانسي تحدثت عن مشاركتها في المظاهرات اللبنانية التي إنطلقت منذ حوالى الثلاثة أشهر، وكشفت عن مطالبها.

وردت نانسي على قول الفنان ​مروان الشامي​ في لقائه مع موقع "الفن"، إنها مظلومة، فما الذي قالته؟

نانسي التي غنت تتر مسلسل "50 ألف" وهو أغنية "فكرت لعبة"، كشفت ما الذي أضافه لها هذا التتر وما الذي أضافته هي له وللمسلسل.

وإن عادت هاوية، ما هو برنامج الهواة الذي إختارته نانسي لتشارك فيه؟

كما كشفت نانسي عن أقسى درس تعلمته في الحياة.

لمعرفة كل ما قالته الفنانة نانسي نصر الله، تابعوا اللقاء معها بالفيديو.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص وبالفيديو- هذا ما قالته نانسي نصر الله عن "ذا فويس" وهكذا ردت على مروان الشامي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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