كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد كمال ينضم لأسرة "خان تيولا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع اختيار المخرج وسام المدني علي الفنان أحمد كمال للمشاركة في بطولة فيلمه الجديد "خان تيولا" الذي سيشارك في بطولته بجانب مجموعة كبيرة من نجوم الفن من بينهم الفنانة وفاء عامر والفنان نضال الشافعي والفنان محمود البزاوي.

وأعرب الفنان أحمد كمال عن سعادته البالغة بالمشاركة في هذا العمل السينمائي المميز الذي قال عنه انه يختلف بشكل كبير عن نوعية الأعمال الفنية التي تقدم علي الساحة خلال الفترة الحالية، ورفض كمال الإفصاح عن تفاصيل الدور الذي سيجسده، موضحا انه سيكون مختلف تماما عن الأدوار التي جسدها من قبل، وتمني ان يحقق الفيلم النجاح المتوقع له خاصة وان يحمل الكثير من الرسائل الهامة .

ومن ناحيته قال مؤلف ومخرج الفيلم وسام المدني انه من المقرر ان يبدأ أسرة الفيلم في تصوير أولي مشاهدهم خلال الأيام المقبلة بعد ان انتهي من معاينة أماكن التصوير ، ووعد المخرج الواعد ان يقدم شكلا سينمائي جديد علي السينما المصرية سيتفاجئ به الجميع.