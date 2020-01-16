رانيا يوسف ومنة شلبي والنجوم في حفل فني بدبي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك عدد من نجوم الفن في مصر والوطن العربي، وذلك في إحدى الفعاليات الفنية والتي أقيمت في دبي.

ومن النجوم الذين شاركوا في حفل الانطلاق، الفنان عمرو يوسف، والمخرج طارق العريان، ورانيا يوسف، وغادة عادل، والسيناريست تامر حبيب، ومحمد فراج، وأمينة خليل، وآسر ياسين، ومحمد فراج، وأحمد مالك، والمنتج محمد حفظي، والفنانة ياسمين رئيس وزوجها المخرج هادي الباجوري والفنان السوري تيم حسن.

وأطلت الفنانة غادة عادل خلال الحفل بفستان أسود عاري الكتفين، يكشف عن صدرها الأمر الذي عرضها للانتقادات بسبب جرأة إطلالتها.

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كما أطلت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، بفستان أسود عاري الكتفين وظهرت بحقيبة يد على شكل نجمة ذهبية.

وكان اللافت خلال الحفل رفض الفنان السوري تيم حسن تسجيل لقاءات مع أي قنوات كما تجاهل الفنانة سيرين عبدالنور، خلال تسجيلها مع إحدى القنوات، إلا أنها أحرجته وقامت بمنادته ليعود ويلقي السلام عليها سريعا ويغادر.

وحرصت الفنانة رانيا يوسف، على الابتعاد عن ملابسها المثيرة للجدل وارتدت فستان أسود بطبقة شيفون في منطقة الصدر.

أما المخرج طارق العريان، فيعد هذا أول ظهور له في إحدى الفعاليات الفنية بعد انفصاله عن الفنانة السورية أصالة، وقامت زوجته السابقة الإعلامية إنجي علي، بنشر فيديو له عبر صفحتها بموقع إنستجرام، خلال لقائه مع إحدى القنوات.