فيفي عبده: أمنوا على رجلي في أمريكا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية فيفي عبده، عن واقعة غريبة حدثت معها خلال إحيائها حفل أحيته في الولايات المتحدة الأمريكية.

فيفي عبده، قالت خلال لقائها في برنامجها “معاك في السكة”، والمذاع عبر “نجوم إف إم”: “لما رحت أمريكا امّنوا علي رجلي، وذلك ضد الأخطار في أمريكا بمبالغ كبيرة للغاية وصلت إلي ملايين الدولارات، الأمر الذي أثار دهشتي واستغرابي في ذلك الوقت”.

وأضافت، أنها فوجئت بعناصر الحراسات الخاصة “بودي جارد” يلتفون حولها، بشكل أعاق حركتها حينها، ومنعها من السير بشكل طبيعي، حيث إن شركة التأمين تخوفت من تعرضها للأذى، الأمر الذي يعرضها لتحمل مبالغ ضخمة.

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وكان أخر ما قدمته فيفي عبده في التليفزيون فكان مشاركتها في رمضان 2019 بمسلسل “مملكة الغجر” وهو من بطولة حورية ‏فرغلي، ‏وسامح ‏الصريطي، وأحمد ‏كرارة، وسناء شافع، وحسام الجندي، وحازم سمير، وميار الغيطي، ‏وغيرهم، من ‏تأليف ‏محمد الغيطى وإخراج عبد العزيز حشاد، ‏ومن إنتاج شركة الذهب للإنتاج الفني بالتعاون مع ‏نقابة ‏المهن ‏السينمائية.‎

الفنانة المصرية، كانت قد قررت العودة للأعمال الاجتماعية التي اشتهرت بتقديمها لسنوات في أعمال مثل الست أصيلة وسوق الخضار وغيرها من المسلسلات التي قدمتها كبطلة مطلقة واستطاعت من خلالها وقتها تحقيق نجاحًا كبيرًا.

فيفي كانت قد أعلنت منذ شهور عودتها للرقص مرة أخرى، وبدأت في إحياء حفلات راقصة، حيث اكدت أنها مازالت قادرة على العطاء وتشعر أن السن ليس له علاقة بالرقص.