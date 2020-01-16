نجوم الفن والسياسة في عزاء نجل مايا مرسي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أقيم عزاء أمين تامر موسى، نجل الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

العزاء شهد حضور عدد من الفنانين والوزراء وكبار المسئولين في الدولة، لتقديم واجب العزاء، وكان من ضمن الحضور الفنانة إلهام شاهين وشقيقها الفنان أمير شهين، والفنانة إسعاد يونس، والفنان هاني سلامة، والفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، والفنانة نهال عنبر.

ومن الوزراء حضر وزير الآثار خالد عناني، ووزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ووزير الصناعة ومحمد سعفان وزير القوى العاملة، والدكتورة نيفين الباح وزيرة التضامن الإجتماعى، وحرم رئيس الوزراء، ومندوب من رئاسة الجمهورية والسفير السويدي، وأحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية.

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كما حضر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء احمد راشد محافظ الجيزة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس إبراهيم محلب رئيس وزراء مصر الأسبق.

وحضر أيضا الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور أحمد عماد وزير الصحة السابق، والدكتور على المصيلحي وزير التموين، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، واللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية السابق ورئيس جهاز التعبئة والإحصاء، وسفير الأردن، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.

كما حضر وفد من مشيخة الأزهر الشريف، والذي ضم كلَّا من فضيلة الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، والشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتورة نهلة الصعيدي، مدير مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، ونخبة من علماء الأزهر الشريف.