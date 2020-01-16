محمد منير يوجه رسالة مؤثرة للنجوم بعد عزاء زوج شقيقته

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجه الفنان المصري محمد منير، رسالة خاصة لكل النجوم الذين شاركوا في عزاء زوج شقيقته ومدير أعماله والذي رحل عن عالمنا قبل يوم السبت 12 يناير.

محمد منير، قال في تدوينة عبر صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”: “إنا لله وإنا إليه راجعون كان عزاء أخي وتوأم روحي وابن عمي وزوج شقيقتي المرحوم محمود أبايزيد، لم أشعر بالعزاء ...كان لقاء مع التسامح والحب والدفء، شعرت أننا نملك قدرة الحب معًا”.

وأضاف: “شعرت بحبكم جميعًا أولادي ،وزملائي، و أصدقائي والشعب المصري والعربي فكنتم جميعًا أهلي وعائلتي وسندي، شعرت في لحظة واحدة بكل مشاعر المواساة الرقيقة المليئة دفء وحب، شعرت للمرة المليون بشعور العائلة باسمي واسم كل أفراد عائلتي أقول لكم من قلبي شكرا لكم جميعًا، رحم الله محمود أبايزيد وسبحان من له الدوام”.

الفنان محمد منير، كان قد تصدر موقع “تويتر”، بسبب صورة بكائه خلال تشييع جنازة زوج شققيته، وحصدت الصورة على آلاف التعليقات التي واسته في مصابه خاصة أن أظهرت الجانب الإنساني للفنان الكبير للمرة الأولى.

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وأقيم عزاء مدير أعمال الفنان محمد منير بمسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر، وحرص على حضور العزاء عدد كبير من نجوم ونجمات الفن وعدد من الشخصيات العامة.

العزاء حضره عدد من الفنانين وكان أولهم الفنانة يسرا، لطيفة، فيفي عبده، مادلين طبر، النائب مصطفى بكري، والإعلامي محمود سعد، ووزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم.

وحضر أيضا رئيس الوزراء الأسبق عصام شرف، والكاتب محمد مصطفى شردي، وظهرت علامات الحزن جلية على وجه محمد منير.

وكان الفنان المصري محمد منير قد وصل إلى مستشفي دار الفؤاد في السادسة من صباح السبت للوقوف علي غسل جثمان الراحل وترتيب مراسم الجنازة.