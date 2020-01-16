لن تستطيع التفرقة بين كارمن سليمان وشقيقتها في هذه الصورة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شبه كبير جدًا بين الفنانة المصرية كارمن سليمان وبين شقيقتها فرح، وهو ما يؤدي في بعض الأوقات إلى حدوث خلط بينهما.

كارمن شاركت جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، في صورة لها برفقة شقيقتها فرح، ووالدها.

لم يستطع الجمهور في الصورة أن يفرق بين كارمن وشقيقتها، ولذلك تساءل عدد كبير منهم في التعليقات وكتب: «فين كارمن»، وأكد الجمهور أن الشبه بينهما قوي جدا، وأنهما أقرب للتوأم.

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يذكر أن كارمن سليمان، شاركت مؤخرًا في غناء تتر مسلسل “نصيبي وقسمتك 3‏»، التتر يقدم في شكل دويتو غنائي بين كل من الفنانة كارمن سليمان، والملحن والمغني محمد الصاوي، الذي قدم تتر الجزء الأول منفردا.

الفنانة الشابة متزوجة من مصطفى جاد، وتم ذلك في إبريل عام 2017، وأنجبت منه ابنها زين، وتحرص كارمن على إخفاء وجه ابنها رغم حالة الغضب التي تنتاب الجمهور بسبب ذلك.

وأطلقت الفنانة المصرية كارمن سليمان أغنية جديدة مؤخرا بعنوان «نورتوا الدنيا»، وذلك في حفل افتتاح الدورة السابعة للمؤتمر الوطني للشباب، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا.

كارمن من مواليد عام 1994، شاركت في الموسم الأول من برنامج «أراب ايدول»، وحصلت على اللقب، وأصبح لها شعبية كبيرة من خلال البرنامج، كما أنها استطاعت ان تكون لها قاعدة جماهيرية في الخليج من خلال الغناء باللهجة الخليجية.