نجوم الفن والرياضة في افتتاح كافيه نجل سعد الصغير.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

احتفل الفنان المصري سعد الصغير بافتتاح كافيه نجله محمود بمنطقة المهندسين، وسط أجواء من الفرحة والمزمار البلدي.

وحرص على الحضور كل من نجوم الفن والرياضة منهم المطرب مصطفى حجاج، وأمينة، وعصام إسماعيل، وعمرو الجزار، وفرقة بيب.

ومن نجوم الرياضة حضر خالد بيبو، ومحمد فاروق، وباسم مرسي، وأحمد دويدار، وأحمد السيد، ومدحت عبدالهادي، ومحمد عمارة، ومعتز اينو.

لكن فرحة سعد الصغير ونجله لم تكتمل، حيث قررت السلطات المصرية إغلاق الكافيه، وبحسب بيان صدر من حي الدقي كانت أسباب إغلاق المقهى تعود لعدم حصوله على ترخيص، وإزعاج المواطنين قاطني الشارع.

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وظهر الفنان سعد الصغير، من خلال صور تم تداولها أثناء عملية الإغلاق، وهو يحاول أن يثني السلطات عن قرارها وذلك خلال عملية مصادرة محتويات الكافيه.

وفي أول تعليق له قال سعد الصغير، في تصريحات صحفية، إنه حصل على ترخيص ولم يتسبب في إزعاج المواطنين ولم يشتكِ منه أحد.

وبحسب تصريحات الفنان فقد استطاع أن ينهي الأزمة، حيث قال: “الدنيا تمام والمشاريب ببلاش ومفيش أى مشاكل ومحدش خد من عندنا حاجة عشان إحنا 5 نجوم”.

ومن ناحية أخرى، يشارك سعد الصغير في بطولة مسرحية «لوكاندة الأوباش» مع كل من الفنان ماجد المصري، وحسن الرداد، ومايا دياب، ومن إخراج أشرف زكي، وعرضت ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية.

وتعد هذه الخطوة مهمة في مشوار “الصغير” الفني، خاصة أنه قليل في أعماله المسرحية، حيث تعد هذه الثالثة له بعد مشاركته قبل ذلك في عمل مسرحي في العراق، ومشاركته في أحد عروض مسرح مصر.