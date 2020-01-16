بعد التخلي عن المهمات الملكية.. ميغان ماركل تفاوض دار موضة شهيرة

متابعة بتجـــــــــرد: كشف تقرير لصحيفة The Sun البريطانية أن دوقة ساسكس ميغان ماركل في صدد التفاوض مع إحدى دور الموضة الفرنسية الشهيرة لكي تصبح وجهاً إعلانياً لها.

وجاء في التقرير نقلاً عن مصدر لم يكشف هويته: “تدرك ميغان أهمية صناعة الموضة وترغب الكثير من العلامات الشهيرة في التعاون معها. وهي تقوم حالياً بالتفاوض مع دار Givenchy ومن الممكن أن تتجاوز قيمة أحد العقود الملايين”.

وذكر أن المعلومات ما زالت غير مؤكدة تماماً مشيراً إلى أن الجوقة لطالما أبدت اهتمامها بتصاميم الدار. وأضاف أنها اختارت الاحتفال بزفافها في العام 2018 بفستان يحمل توقيع كلاير وايت كيلير المديرة الفنية للدار.

وكان تقرير لموقع Elle الفرنسي أفاد بوجود دلالات تشير إلى أن الأمير هاري وزوجته يعتزمان خوض تجربة الموضة.

ولفت إلى أن الزوجين قد يكونان في صدد الاستعداد لإطلاق خط ملابس خاص يشمل الأحذية والكنزات والمعاطف والسترات من دون أكمام وملابس النوم.