متابعة بتجـــــــــــرد: خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي المصري محمد الغيطي في برنامجه “كلام الغيطي” المذاع على قناة “الحدث اليوم”، علقت الفنانة المصرية رجاء الجداوي على خبر شائعة وفاتها بقولها: “أنا المرحومة”، مضيفة أنها تشعر بالحزن الشديد بسبب بعض القلوب التي تحمل مثل هذه الأشياء.
وقالت الجداوي: “أنا حزينة بسبب هذه الشائعات، خاصة أن لدينا أحمالاً وأعباء كثيرة وليس لدينا أي وقت للرد على ترويج مثل هذه الشائعات”، متابعة: “أنا بحب الناس كلها وبتعامل مع ربنا قبل الناس”.
وأضافت: “ما المتعة التي تعود على الإنسان بعد ترويجه لمثل هذه الشائعات، التي ليس لها فائدة لصاحبها”، مضيفة أن هذه المرة الرابعة التي تنفي فيها شائعة وفاتها، وكأنها مثل القطط بسبع أرواح.
وأضافت أنها فوجئت باتصالات كثيرة من أصدقائها والجمهور ليطمئن عليها والتأكد من الخبر، مشيرة إلى أننا لم نعرف مصدر هذه الشائعات ولم تهتم بالأمر.
ووجهت رسالة على الهواء: “أبقوا اتأكدوا من المصادر الموثوق منها، ولا تعتمدوا على كلمة قالولي، أو المصادر المجهولة”، مؤكدة أنه من المفترض مراعاة شعور الناس وأسرهم حتى لا يصابوا بالحزن والقلق، وهنمشي في ميعادنا.
كانت هذه تفاصيل خبر رجاء الجداوي تنعى نفسها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.