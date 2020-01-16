رجاء الجداوي تنعى نفسها

متابعة بتجـــــــــــرد: خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي المصري محمد الغيطي في برنامجه “كلام الغيطي” المذاع على قناة “الحدث اليوم”، علقت الفنانة المصرية رجاء الجداوي على خبر شائعة وفاتها بقولها: “أنا المرحومة”، مضيفة أنها تشعر بالحزن الشديد بسبب بعض القلوب التي تحمل مثل هذه الأشياء.

وقالت الجداوي: “أنا حزينة بسبب هذه الشائعات، خاصة أن لدينا أحمالاً وأعباء كثيرة وليس لدينا أي وقت للرد على ترويج مثل هذه الشائعات”، متابعة: “أنا بحب الناس كلها وبتعامل مع ربنا قبل الناس”.

وأضافت: “ما المتعة التي تعود على الإنسان بعد ترويجه لمثل هذه الشائعات، التي ليس لها فائدة لصاحبها”، مضيفة أن هذه المرة الرابعة التي تنفي فيها شائعة وفاتها، وكأنها مثل القطط بسبع أرواح.

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وأضافت أنها فوجئت باتصالات كثيرة من أصدقائها والجمهور ليطمئن عليها والتأكد من الخبر، مشيرة إلى أننا لم نعرف مصدر هذه الشائعات ولم تهتم بالأمر.

ووجهت رسالة على الهواء: “أبقوا اتأكدوا من المصادر الموثوق منها، ولا تعتمدوا على كلمة قالولي، أو المصادر المجهولة”، مؤكدة أنه من المفترض مراعاة شعور الناس وأسرهم حتى لا يصابوا بالحزن والقلق، وهنمشي في ميعادنا.